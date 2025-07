CNN: Noi fotografii și filmări cu Donald Trump și Jeffrey Epstein / Ce legături aveau cei doi miliardari

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Imagini video și fotografii arhivate descoperite recent dezvăluie noi detalii despre relația trecută a lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, relatează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fotografiile din 1993 confirmă pentru prima dată că Epstein a participat la nunta lui Trump cu Marla Maples în 1993. Participarea lui Epstein la ceremonia de la Hotelul Plaza era până acum necunoscută.

În plus, imagini de la un eveniment de modă Victoria’s Secret din 1999, din New York, îi arată pe Trump și Epstein râzând și discutând împreună înainte de prezentarea de modă. KFile de la CNN a descoperit imaginile brute în timpul unei revizuiri a arhivelor video ale lui Trump la evenimente din anii 1990 și 2000. Trump și Epstein au apărut împreună în cel puțin un videoclip din arhiva limitată revizuită.

Noile imagini și fotografii, care nu au fost difuzate pe scară largă și sunt anterioare oricăror probleme legale cunoscute ale lui Epstein, apar în contextul unei noi analize a relației trecute a lui Trump cu Epstein. Decizia recentă a Departamentului Justiției de a nu publica dosarele promise de mult timp referitoare la Epstein a stârnit indignare în unele cercuri ale mișcării MAGA a lui Trump, unde oamenii au dezvoltat așteptări privind dezvăluiri senzaționale despre presupușii complici ai lui Epstein.

Într-o scurtă convorbire telefonică cu CNN marți, președintele Trump, întrebat despre fotografiile de la nuntă, a răspuns: „Cred că glumești”, înainte de a numi în repetate rânduri CNN „fake news” și de a închide telefonul.

Într-o declarație pentru CNN, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a spus: „Acestea nu sunt altceva decât cadre scoase din context din videoclipuri și fotografii inofensive ale unor evenimente cu participare largă, pentru a deduce în mod dezgustător ceva nefast.

„Adevărul este că președintele l-a dat afară din clubul său pentru că era un tip ciudat. Nu este altceva decât o continuare a știrilor false inventate de democrați și de mass-media liberală.”

Acuzațiile că Epstein ar fi abuzat sexual fete minore au apărut pentru prima dată în 2005, ducând la arestarea sa un an mai târziu. El a fost arestat din nou în 2019 sub acuzația federală de trafic sexual și a murit ulterior în închisoare, alimentând numeroase teorii ale conspirației. Medicul legist a stabilit că moartea sa a fost o sinucidere prin spânzurare.

O relație din trecut

Relația lui Trump cu Epstein datează din anii 1980 și includea apariții regulate la evenimente sociale în Palm Beach și New York. Nicio autoritate de aplicare a legii nu l-a acuzat vreodată pe Trump de fapte ilegale în legătură cu Epstein.

Cei doi s-au certat la mijlocul anilor 2000, potrivit Washington Post, din cauza unei dispute legate de o tranzacție imobiliară de mare anvergură în Palm Beach.

Înainte de asta, fotografiile și videoclipurile arătau în mod repetat că cei doi erau prieteni. În 2019, NBC a publicat imagini de la o petrecere în care Trump socializa cu Epstein în 1992.

Un an mai târziu, în octombrie 1993, fotograful de lux Dafydd Jones a făcut fotografii la deschiderea Harley Davidson Cafe din New York, surprinzându-i pe Trump și Epstein împreună.

„Era un tip acolo care mi-a atras atenția – felul în care arăta – și mi-a dat cartea lui de vizită. Pe ea scria: Jeffrey Epstein, consilier financiar”, a povestit Jones într-un interviu acordat CNN săptămâna aceasta.

Jones a fotografiat-o pe Trump cu brațul în jurul celor doi copii mici ai săi, în timp ce stătea lângă Epstein, sprijinindu-se de o balustradă.

Două luni mai târziu, în decembrie 1993, Jones a fost desemnat de o organizație media să fotografieze nunta lui Trump. Printre fotografiile pe care le-a făcut se număra și una cu Epstein intrând la eveniment.

„Probabil că l-am recunoscut când a intrat [la eveniment]”, a declarat Jones pentru CNN, adăugând că a făcut doar fotografii selectate ale participanților pe care i-a considerat interesanți.

„Acum îmi doresc să fi făcut mai multe poze cu el și cu Trump”, a spus el. „Aveam sarcina de a fotografia nunta lui Trump, așa că am stat alături de presă și l-am fotografiat. Imaginea pe care o aveți este din foaia de contact – negativele s-au pierdut.”

O altă fotografie îl surprinde pe Epstein la nunta lui Trump, parte din arhiva LIFE care a fost analizată de CNN. În ea, Epstein zâmbește în fundal – capul lui este vizibil între alți invitați și prezentatorii Howard Stern și Robin Leach de la „Lifestyles of the Rich and Famous”, care făceau o fotografie de grup.

Colecția LIFE de zeci de fotografii de la nunta lui Trump este disponibilă online prin Google Images și Shutterstock, iar o analiză a fotografiilor efectuată de CNN a găsit mai multe fotografii cu Epstein.

Împreună la un spectacol de modă

Spectacolul de modă din 1999 nu a fost primul eveniment Victoria’s Secret la care cei doi au participat împreună. Două fotografii de la Getty Images îi arată pe Trump și Epstein la o petrecere Angels din 1997, în New York, cu doi ani înainte de imaginile descoperite de CNN.

Prezența lui Epstein la prezentarea de modă din 1999 reflectă, de asemenea, legăturile sale de lungă durată cu Leslie Wexner, miliardarul fondator al companiei-mamă a Victoria’s Secret. Epstein a gestionat finanțele lui Wexner din 1987 până în jurul anului 2007. Cei doi au rupt ulterior legăturile, iar Wexner a declarat că nu era la curent cu presupusele infracțiuni ale lui Epstein în timpul asocierii lor.

În 2002, Trump a fost citat într-un profil al lui Epstein publicat în New York Magazine — „Jeffrey Epstein: International Moneyman of Mystery” — în care îl descria ca fiind „un tip grozav” și spunea că îl cunoaște pe Epstein de 15 ani. „Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca și mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere”, a spus Trump.

Trump a zburat cu avionul lui Epstein între Palm Beach și New York de cel puțin șapte ori, conform registrelor de zbor.

În cartea sa din 2004, „Trump: How To Get Rich”, Trump a scris despre un telefon primit de la un bărbat pe care l-a numit „misteriosul Jeffrey”.

„Oricât de misterios ar fi Jeffrey, el este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc care se descurcă doar cu prenumele. Personalul meu nu îi cere niciodată numele de familie, ceea ce, într-un fel, îl plasează la același nivel cu Elvis. Nu că Elvis ar suna prea des în zilele noastre, dar nu se știe niciodată”, a scris Trump.

Nu este clar dacă „misteriosul Jeffrey” este Epstein, iar Casa Albă nu a abordat acest subiect într-un comentariu adresat CNN.

Imaginile publicate în Palm Beach Post în 2000 îl arată pe Trump, pe asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell – care în prezent ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual – și pe prințul Andrew participând la o strângere de fonduri caritabilă la Mar-a-Lago.

Săptămâna trecută, Wall Street Journal a relatat despre un mesaj de ziua de naștere trimis în numele lui Trump cu ocazia împlinirii a 50 de ani de către Epstein în 2003. Potrivit ziarului, mesajul conținea conturul unei femei goale și o notă dactilografiată care se termina cu fraza: „La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

În urma raportului, administrația Trump s-a angajat să facă publice materialele marelui juriu legate de Epstein. Judecătorul federal care supraveghează cazul Maxwell a stabilit un termen limită pentru ca Departamentul de Justiție să furnizeze informații, astfel încât să poată decide dacă va dezvălui transcrierile.

Departamentul de Justiție a declarat marți că a contactat-o pe Maxwell pentru o întâlnire, pe fondul reacțiilor negative privind modul în care administrația a gestionat dosarele legate de Epstein.

Avocatul lui Maxwell a declarat pentru CNN că „sunt în discuții cu guvernul” pe această temă. „Ghislaine va depune întotdeauna mărturie sinceră. Îi suntem recunoscători președintelui Trump pentru angajamentul său de a descoperi adevărul în acest caz”, a declarat avocatul David Oscar Markus.

Trump a negat că ar fi autorul notei și al desenului, calificând raportul ca fiind fals. Vineri, el a dat în judecată ziarul pentru calomnie la tribunalul federal din Florida.