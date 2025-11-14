Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar: reduce birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni și să limitează proiectele din zonele cu trafic ridicat / Boc: ”Nu vom sufoca orașul”

Primarul Emil Boc a anunțat, în ședința Comisiei de Urbanism din 13 noiembrie, o serie de modificări importante legate de avizarea proiectelor imobiliare din municipiu, anunță Actual de Cluj.

Noile reguli adoptate de Comisia de circulație urmăresc să reducă birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni, dar și să limiteze dezvoltările imobiliare din zonele unde traficul este deja la capacitate maximă.

Anul acesta, Primăria a respins, declarând inoportune, toate dezvoltările imobiliare în cartierele noi ale orașului, pe artere cu capacitatea de trafic aproape de maxim sau depășită.

După ce primarul a enunțat regulile, la începutul ședinței, pe parcursul ședinței în care s-au discutat mai multe proiecte în zone aglomerate, arhitecții din comisie au mărturisit că nu prea înțeleg cum vor fi aplicate.

Cea mai notabilă schimbare se referă la eliminarea obligativității întocmirii studiilor de trafic pentru proiectele care presupun maximum 8 locuri de parcare (pe străzi cu o singură bandă de circulație) sau maximum 16 locuri de parcare (pe străzi cu două benzi).

Măsura vizează, după cum a explicat primarul Emil Boc, în special persoanele fizice care doresc să își construiască o casă, un duplex sau o locuință individuală, fără să fie nevoite să treacă prin etapele birocratice ale analizelor de trafic.

„E o relaxare importantă și o diminuare a birocrației pentru cei care construiesc pentru ei. Vrem să ușurăm viața oamenilor care își ridică propria locuință, nu a marilor dezvoltatori”, a declarat Emil Boc.