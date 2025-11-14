G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar: reduce birocrația pentru construcțiile de mici…

cluj napoca noaptea
Sursa Foto: Dreamstime

Clujul schimbă regulile în domeniul imobiliar: reduce birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni și să limitează proiectele din zonele cu trafic ridicat / Boc: ”Nu vom sufoca orașul”

Cluj, Orașul meu14 Noi • 128 vizualizări 0 comentarii

Primarul Emil Boc a anunțat, în ședința Comisiei de Urbanism din 13 noiembrie, o serie de modificări importante legate de avizarea proiectelor imobiliare din municipiu, anunță Actual de Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Noile reguli adoptate de Comisia de circulație urmăresc să reducă birocrația pentru construcțiile de mici dimensiuni, dar și să limiteze dezvoltările imobiliare din zonele unde traficul este deja la capacitate maximă.

Anul acesta, Primăria a respins, declarând inoportune, toate dezvoltările imobiliare în cartierele noi ale orașului, pe artere cu capacitatea de trafic aproape de maxim sau depășită.

După ce primarul a enunțat regulile, la începutul ședinței, pe parcursul ședinței în care s-au discutat mai multe proiecte în zone aglomerate, arhitecții din comisie au mărturisit că nu prea înțeleg cum vor fi aplicate.

Cea mai notabilă schimbare se referă la eliminarea obligativității întocmirii studiilor de trafic pentru proiectele care presupun maximum 8 locuri de parcare (pe străzi cu o singură bandă de circulație) sau maximum 16 locuri de parcare (pe străzi cu două benzi).

Măsura vizează, după cum a explicat primarul Emil Boc, în special persoanele fizice care doresc să își construiască o casă, un duplex sau o locuință individuală, fără să fie nevoite să treacă prin etapele birocratice ale analizelor de trafic.

„E o relaxare importantă și o diminuare a birocrației pentru cei care construiesc pentru ei. Vrem să ușurăm viața oamenilor care își ridică propria locuință, nu a marilor dezvoltatori”, a declarat Emil Boc.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.