Ciucă: PNL are capacitatea să poată să meargă în alegeri de unul singur. Ca atare, dacă PNL poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, referindu-se la posibilitatea listelor comune PSD-PNL, că partidul său are determinarea și capacitatea să meargă singur în alegeri, dar că nu este exclusă şi o altă ”formulă politică”, relatează news.ro.

Ciucă a fost întrebat, vineri seară, la Iaşi, într-o conferinţă de presă, dacă vor exista liste comune PSD-PNL la viitoarele alegeri, însă liderul liberal a evitat un răspuns tranşant.

”Vă pot spune ce am spus şi în sală (la întâlnirea cu primarii PNL din judeţul Iaşi – n.r.): PNL are capacitatea, are determinarea, are oamenii dedicaţi să poată să meargă în alegeri de unul singur, prin forţe proprii, cu obiective de sine stătătoare stabilite. Ca atare, dacă PNL poate să meargă singur, poate să meargă în orice formulă politică”, a explicat Nicolae Ciucă.

Liderul liberal a participat, vineri seară, la Iaşi, la o întâlnire cu primarii PNL din judeţul Iaşi, dar şi cu conducerea filialei ieşene a PNL. Ulterior, Ciucă a mers pe jos către Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde a avut loc o întâlnire cu ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.