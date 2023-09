Ciucă, o nouă apariție de campanie în ziua în care Turcan l-a propus candidat la prezidențiale: Baie de mulțime la Țebea, la serbările dedicate memoriei lui Avram Iancu

Nicolae Ciucă, președintele PNL, a avut duminică două bai de mulțime după cea de la finalul lunii august. El a fost la Țebea (Hunedoara), la serbările dedicate memoriei lui Avram Iancu, unde s-au strâns mii de oameni, dar și la Loman (Alba) la festivalul pastoral “Coborâtul oilor”. De la intrarea în politică, Ciucă a participat rar la evenimente populare, dar în această vară a dat startul participării la băi de mulțime cu hora de la Prislop (Maramureș).

De notat că tot duminică Raluca Turcan, vicepreședinte PNL și ministru al Culturii, a spus că Nicolae Ciucă este prima opțiune a PNL pentru alegerile prezidențiale.

”În momentul de faţă, nu există o altă discuţie în PNL pentru candidat la preşedinţie altul decât preşedintele partidului, Nicolae Ciucă (…) Este firesc pentru un partid ca preşedintele partidului să aibă prima şansă, prima opţiune pentru alegerile prezidenţiale. Vom vedea sondajele de opinie. Uitându-mă la situaţia din PNL, răspunsul este da”, a spus Turcan la Digi24.

Ciucă se clasa pe locul secund într-un clasament al încrederii în liderii politici realizat în iulie de Avangarde. Liderul PSD Marcel Ciolacu era politicianul în care românii declarau că mai degrabă au încredere (25%), urmat de Nicolae Ciucă (18%), Klaus Iohannis (15%), George Simion (11%) și Cătălin Drulă (9%), potrivit sondajului realizat de Avangarde la comanda PSD și consultat de G4Media.ro. De remarcat însă procentele mari de neîncredere cu care sunt tratați toții liderii politici măsurați în sondaj.

Ciucă la Țebea și Lomana

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a participat duminică la Ţebea la serbările dedicate lui Avram Iancu, un puternic simbol național. Ciucă a spus că Anul Avram Iancu, ce va fi marcat în 2024 cu prilejul a 200 de ani de la nașterea acestuia, poate reprezenta şi startul pentru „un nou proiect de ţară”, sub forma unui plan de dezvoltare accelerată a României.

„Instituirea Anului Avram Iancu nu este doar un demers de recunoaştere a unei personalităţi istorice. Eu văd acest lucru ca pe o mare ocazie de a discuta şi decide locul României în Europa şi în lume. Cred cu fermitate că România nu are voie să piardă şansa istorică pe care o are acum. Avem nevoie de un nou proiect de ţară, sub forma unui plan de dezvoltare accelerată. Mi-aş dori să folosim Anul Avram Iancu pentru a duce mai departe dorinţa sa, pe care ne-a lăsat-o prin testament (…), de a-şi vedea naţiunea mai fericită”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Câteva mii de oameni au luat parte duminică la Serbările Naţionale de la Ţebea, dedicate memoriei Avram Iancu, de la a cărui moarte se împlinesc 151 de ani, la manifestările care au avut loc la mormântului Eroului Naţional fiind prezenţi lideri ai unor partide politice, parlamentari, autorităţi judeţene şi locale, alţi invitaţi.

Ciucă la Prislop

Pe 20 august, Nicolae Ciucă a fost prezent alături de Gheorghe Flutur la cea de-a 51 ediție a festivalului interjudețean „Hora la Prislop”, eveniment specific regiunii Bucovinei. Fostul premier liberal nu doar că a intrat în vorbă cu localnicii, dar și s-a prins în horă, împreună cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

„Hora de la Prislop este locul unde tradiţiile se îmbină cu modernitatea şi unde rădăcinile noastre ca popor sunt cinstite şi respectate într-un mod autentic, atât de cei tineri, cât şi de seniori. M-am bucurat astăzi să fiu înconjurat de atât de mulţi oameni harnici şi gospodari, care pun preţ pe muncă, dar şi pe păstrarea tradiţiilor. Puterea unei ţări este dată nu doar de economie, de dezvoltarea ei tehnologică, dar şi de cultura şi obiceiurile sale”, a declarat atunci Ciucă.

”I-am asigurat pe cei prezenți că Partidul Național Liberal va fi și mai departe un promotor al valorilor și intereselor României și un susținător al comunităților în care tradițiile străbat generațiile”, a mai spus el.