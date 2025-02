Circulaţie în condiţii de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, pe drumuri din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Maramureş şi Sibiu

Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Maramureş şi Sibiu. De altfel, patru judeţe se află sub Cod galben de ceaţă, până la ora 9.00, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, duminică dimineaţă, se circulă în condiţii de ceaţă pe multe artere rutiere din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Maramureş şi Sibiu, vizibilitatea în trafic fiind sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Totodată, ceaţa poate favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Şoferii sunt sfătuiţi să reducă în mod considerabil viteza pe un carosabil umed sau alunecos, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să mărească distanţa între autovehicule, evitând depăşirile riscante când vizibilitatea este diminuată.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să-şi sporească atenţia şi să traverseze doar prin locuri marcate şi semnalizate corespunzător şi după ce sunt siguri că intenţia lor a fost observată de şoferi. Este recomandat să evite, pe cât posibil, folosirea părţii carosabile noaptea şi în condiţii de vizibilitate redusă.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 9.00, pentru judeţele Covasna (Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani), Braşov (Braşov, Făgăraş, Săcele, Codlea, Predeal, Ghimbav, Dumbrăviţa, Hărman, Vulcan, Şinca, Recea, Sânpetru, Mândra, Voila, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Părău, Lisa, Beclean, Şinca Nouă, Sâmbăta de Sus, Holbav, Drăguş), zona depresionară a judeţului Harghita (Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu), Sibiu (Sibiu, Avrig, Sălişte, Şelimbăr, Roşia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Cristian, Arpaşu de Jos, Şura Mică, Apoldu de Jos, Cârţişoara, Cârţa, Bruiu).

Aici se semnalează, local, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, şi care va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.