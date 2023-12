Cipru anunță că o operațiune comună cu Mossad a dejucat un presupus complot iranian de a ucide cetățeni israelieni pe teritoriul său

Un oficial cipriot a declarat marți că a fost dejucat un presupus complot iranian care viza oameni de afaceri israelieni prin arestarea a doi solicitanți de azil iranieni care erau în contact cu un alt iranian asociat cu Garda Revoluționară.

Oficialul a declarat pentru The Associated Press că cei doi bărbați iranieni se află în custodia poliției din 3 noiembrie și că sunt în curs de desfășurare procedurile pentru expulzarea lor. Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu are voie să vorbească public despre chestiuni de securitate națională, a declarat că reținerea suspecților a fost punctul culminant al unei operațiuni comune cu serviciul extern de securitate israelian Mossad.

Serviciile de securitate cipriote îi supravegheau pe cei doi bărbați iranieni de mai multe săptămâni și i-au reținut chiar înainte de ceea ce autoritățile cred că ar fi fost sosirea unei echipe pentru a efectua asasinatele, a declarat oficialul. Persoanele vizate erau în principal oameni de afaceri israelieni, a precizat oficialul.

Autoritățile cipriote au declarat că supraveghetorul iranian al suspecților intra și ieșea din Cipru prin nordul cipriot turc separatist al națiunii insulare divizate etnic și că ar fi traversat o zonă tampon controlată de ONU în sudul recunoscut internațional pentru a stabili contactul cu cei doi. Identitatea și locul unde se afla acesta nu au fost dezvăluite, dar oficialul a spus că acesta lucra pentru Garda Revoluționară de elită a Iranului.

Săptămâna trecută, un anunț făcut de biroul premierului israelian în numele Mossad a declarat că utilizarea de către Iran a nordului separatist al Ciprului în „scopuri teroriste” și ca „zonă de activitate și de tranzit pentru a ataca ținte israeliene și evreiești constituie o problemă îngrijorătoare”.

Oficialii ciprioți spun că colaborarea cu agențiile de securitate și de informații din țările din regiune, din Europa și din afara acesteia a permis autorităților cipriote să identifice și să contracareze eficient astfel de amenințări.

În același timp, oficialul cipriot a declarat că Ciprul dorește să mențină relații de prietenie cu toate țările vecine și nu caută să fie implicat în niciun conflict regional.

Într-o declarație, autoritățile cipriote turce au condamnat anunțul israelian ca fiind o „acuzație nefondată și lipsită de temei” care a fost făcută pentru a distrage atenția comunității internaționale de la „atacurile inumane” pe care Israelul le comite împotriva civililor palestinieni din Gaza și Cisiordania. Guvernul iranian nu a răspuns imediat la apelurile AP pentru comentarii.

Acesta este al treilea presupus complot iranian de acest fel care ar viza israelieni în Cipru în mai mult de un an. În iulie, autoritățile cipriote au dejucat un presupus complot care implica o echipă de asasini susținută de iranieni care plănuia să ucidă israelieni și alți evrei.

Israelul consideră Iranul cel mai mare inamic al său, citând apelurile guvernului iranian la distrugerea statului Israel și sprijinul acordat grupurilor teroriste ostile – Hamas, Jihadul Islamic și Hezbollah. De asemenea, Israelul acuză Iranul că încearcă să dezvolte o bombă nucleară – o afirmație pe care Iranul o neagă.

În paralel un bărbat azer cu pașaport rusesc este judecat în Cipru, un aliat apropiat al Israelului, fiind suspectat că ar fi plănuit uciderea prin contract a israelienilor care locuiesc în Cipru.