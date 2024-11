Ciprian Ciucu anunță că votează „da” la referendumul din București, dar spune că soluțiile propuse nu sunt suficiente / Bogdan Suditu, Green City Manager: Referendumul, un început al dezbaterii despre guvernanța locală, altfel lucrurile se agravează

Primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, și Green City Manager-ul Capitalei Bogdan Suditu propun o reformă administrativă, în contextul referendumului, dar și al preluării de către primari a mandatelor pe 4 ani, reformă ce ar putea transforma modul în care sunt gestionate marile probleme ale capitalei. Referendumul local, care va avea loc în curând, a fost adus în discuție la o dezbatere pe tema poluării din București care nu ține cont de granițele sectoarelor, iar eliminarea cauzelor trimite tot către o viziune unitară și o reîmpărțire a competențelor celor șapte primării din București (generală – sectoare), după cum a rezultat din discuții.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a declarat că, deși susține organizarea acestui referendum, consideră că soluțiile propuse nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele majore ale capitalei. „Eu m-am poziționat că sunt de acord cu referendumul pentru că dă drumul la o dezbatere reală”, a afirmat Ciucu. În schimb, el susține că Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă profundă, care să redefinească competențele primăriilor de sector și ale Primăriei Municipiului București (PMB).

„Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă reală, nu de un simulacru de referendum, care din punctul meu de vedere nu rezolvă problema. Este imposibil ca primăria generală să gestioneze eficient toate domeniile, cum ar fi educația, cu zeci de școli în subordine, și de aceea ai nevoie un nivel intermediar, sectoarele. Însă avem nevoie de un sistem mai clar, în care competențele să fie redistribuite între PMB și primăriile de sector pe baza unui model bine definit”, a declarat Ciucu. Primarul sectorului 6 a argumentat că orașele mari, precum Bucureștiul, au două niveluri administrative care trebuie să colaboreze mai eficient, fără a se suprapune în responsabilități.

Ciucu spune că în prezent s-a ajuns la o alambicare a competențelor, în care nimeni nu mai știe ce face fiecare. „Sectorul 4 are toate bulevardele mari, sectorul 6 nu le are. Sectorul 6 are toate parcurile, dar sectorul 2 nu le are”, a menționat el, propunând o discuție despre ce tipuri de competențe să aibă PMB și ce tipuri să aibă primăriile de sector, iar banii să urmeze competențele. În opinia lui, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe un dialog nu de sus în jos, „într-o cameră, între un primar general – care trebuie să fie lider, să aibă o viziune și să o exprime – și primarii de sector, că și ei sunt aleși”.

La dezbatere, Bogdan Suditu, Green City Manager-ul Capitalei, a precizat că referendumul deschide discuția asupra modului de guvernanță al Bucureștiului, care trebuie mutat la un alt nivel, cel metropolitan. „Problemele fundamentale ale orașului, precum gestionarea gunoiului și chestiunile de mediu, ar trebui să fie tratate unitar, la nivel metropolitan. În alte capitale mari, aceste aspecte sunt deja reglementate la nivel metropolitan. Dacă nu abordăm aceste probleme acum lucrurile se agravează din ce în ce mai mult, ele vor deveni din ce în ce mai greu de gestionat”, a spus Suditu.

Referendumul propus va include întrebări legate de alocarea banilor între PMB și sectoare și transferul unei singure competențe. Posibilitatea ca autorizațiile de construcție să fie transferate de la primăriile de sector la PMB ar putea simplifica unele procese, consideră Ciucu, dar ar lăsa în urmă problemele legate de proiectele publice blocate la nivelul sectoarelor.

El vede un risc să existe o discuție în CGMB despre împărțirea banilor, pentru că Primăria Capitalei ar putea rămâne cu și mai puțini bani. „Noi primarii ne înțelegem la toate, mai puțin până la bani, pentru că banii înseamnă capacitatea de a livra către oameni lucruri ca să se întâmple (…) cel mai probabil va fi o negociere între primarii de sector care au trimis oameni în primăriile de sector, se vor face majorități pe bani și pe nimic altceva și e posibil ca primarul general să ia și mai puțini bani pentru că primarul general nu are consilieri proprii in consiliul general, nu are oameni trimiși acolo”, a spus Ciucu, care a pus la îndoială și posibilitatea ca o lege națională să se schimbe în urma unui referendum local.

Context

Bucureștenii sunt chemați să voteze pe 24 noiembrie, odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale, la un referendum inițiat de primarul general, Nicușor Dan. Locuitorii Capitalei vor avea de răspuns la trei întrebări despre organizarea administrativă a orașului. Pentru fiecare întrebare, bucureștenii vor primi câte un buletin de vot.

Cele 3 întrebări de pe buletinele de vot la referendumul din 24 noiembrie din București sunt:

Sunteți de acord ca primarul general al municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria municipiului București și primăriile de sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

Sunteți de acord ca Primăria București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenire a consumului de droguri în toate școlile din București?

În prezent, Primăria Capitalei dă autorizații de construire pentru zonele protejate, unde sunt clădiri istorice și aprobă Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), iar primăriile de sector dau autorizații în restul orașului și aprobă Planuri Urbanistice de Detaliu.

Legat de împărțirea bugetelor între cele 7 primării, banii proveniți din taxele și impozitele bucureștenilor sunt împărțiți între Primăria Capitalei și Sectoare la propunerea Guvernului, cu votul Parlamentului, prin Legea bugetului de stat. Propunerea referendumului, dacă va trece, este ca această lege să fie modificată, iar ulterior partidele politice din Consiliul General să decisă prin vot cum se împart banii.

Costurile pentru organizarea referendumului sunt estimate la 7 milioane de lei.