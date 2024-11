Ciolacu și Ciucă îi transmit felicitări lui Donald Trump pentru victoria istorică 

Premierul Marcel Ciolacu îi transmite felicitări lui Donald Trump pentru victoria istorică în alegerile din SUA.

„Felicitări președintelui Donald Trump pentru această victorie istorică! România este pregătită să lucreze împreună pentru a consolida Parteneriatul nostru Strategic. Sub noua dvs. conducere sperăm la pace și prosperitate pentru toți cetățenii noștri! Așteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă!”, a scris Marcel Ciolacu pe X.

Președintele Senatului, Nicolae CIucă, i-a transmis la rândul său felicitări, într-un mesaj pe Facebook:

„Îl felicit pe președintele Donald Trump pentru realegerea sa și îi urez succes lui și Statelor Unite ale Americii. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a întări Parteneriatul nostru Strategic. Mă voi asigura că puternica noastră cooperare cu SUA se va dezvolta, mai ales acum, în vremuri de criză, când România și întreaga lume liberă se confruntă cu multiple amenințări. Siguranța și securitatea României sunt prioritatea mea!”

