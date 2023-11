Cine este Sam Altman, tatăl ChatGPT recrutat de Microsoft: „Suntem în epoca timpurie a inteligenței artificiale, se construiește drumul către ceva foarte important în viața noastră”

Plecarea intempestivă a lui Sam Altman de la conducerea OpenAI în echipa Microsoft a debusolat industria tech, în contextul în care tatăl ChatGPT este considerat un antreprenor de mare succes și vizionar al AI, cea mai importantă nouă tehnologie din ultimele decenii. Dar cine este Sam Altman? G4Media vă prezintă momentele importante din viața și cariera sa.

Sam Altman tocmai a urcat în barca Microsoft, de altfel cel mai mare susținător financiar al OpenAI, pentru a impulsiona inovația în domeniul inteligenței artificiale, iar Greg Brockman, un alt cofondator OpenAI i s-a alăturat cu o parte din echipă, după cum confirmă chiar șeful Microsoft. Altman va fi CEO al „noului grup”, a precizat Satya Nadella în postarea sa pe platforma X. Acțiunile Microsoft au crescut luni cu aproximativ 2% în tranzacțiile de dinaintea pieței, potrivit CNN. Astfel, mutarea lui Altman la Microsoft a pus capăt unui weekend de speculații febrile potrivit cărora consiliul de administrație al OpenAI, după ce l-a concediat, ar fi încercat să îl convingă să se reangajeze.

Cine este Sam Altman, tatăl ChatGPT și ce a făcut la OpenAI

Unul dintre cele mai de succes proiecte ale al lui Sam Altman de până acum este lansarea ChatGPT. Într-un interviu, Altman spune că ChatGPT este ”un sistem despre care, uitându-ne în urmă, vom spune că este un foarte timpuriu sistem de inteligență artificială. Este încet, plin de erori, eșuează într-o grămadă de aspecte, dar așa erau și computerele timpurii, care au marcat totuși dezvoltarea acestei tehnologii, chiar dacă a durat câteva decenii ca să evolueze”.

”Progresul tehnologic este un fenomen marcat de continuitate, nu există un moment al nașterii inteligenței artificiale, dar dacă ar fi să aleg un reper în acest moment pentru istoria acestei tehnologii ar fi ChatGPT datorită caracterului de aplicabilitate pe care îl are acest prototip”, a adăugat Sam Altman, într-o discuție cu Lex Fridman.

În 2015, Altman a cofondat OpenAI împreună cu Elon Musk, CEO al Tesla și SpaceX la acea vreme. Obiectivul lor pentru compania non-profit de inteligență artificială era să se asigure că AI nu va elimina oamenii. „Am discutat despre care este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a ne asigura că viitorul este bun”, a declarat Elon Musk pentru The New York Times în 2015. „Am putea sta deoparte sau putem încuraja supravegherea reglementărilor sau am putea participa cu o structură potrivită, cu oameni cărora le pasă profund de dezvoltarea inteligenței artificiale într-un mod sigur și benefic pentru umanitate.”

Altman a preluat conducerea OpenAI în 2019. La un eveniment StrictlyVC din acel an, Altman a fost întrebat cum plănuiește OpenAI să facă profit, iar el a spus că „răspunsul sincer este că nu avem nicio idee”, potrivit TechCrunch. Totuși, în acel an a primit o investiție de un miliard de dolari de la Microsoft. Surse apropiate companiei OpenAI au declarat pentru Fortune că, după ce Altman a preluat funcția de CEO și după investiția de la Microsoft, compania a început să se concentreze mai mult pe dezvoltarea procesării limbajului natural.

În timpul mandatului lui Altman, OpenAI a lansat instrumente populare de inteligență artificială generativă pentru public, inclusiv DALL-E și ChatGPT. Atât DALL-E, cât și ChatGPT sunt cunoscute ca fiind AI „generativă”, ceea ce înseamnă că robotul își creează propriile opere de artă și texte pe baza informațiilor cu care a fost alimentat.

După ce ChatGPT a fost lansat acum un an, pe 30 noiembrie 2022, Altman a scris pe Twitter că a ajuns la peste un milion de utilizatori în cinci zile. ChatGPT a fost făcut public pentru ca OpenAI să poată folosi feedback-ul de la utilizatori pentru a îmbunătăți robotul. La câteva zile după lansare, Altman a scris pe Twitter că „este incredibil de limitat, dar suficient de bun la unele lucruri pentru a crea o impresie înșelătoare de măreție”. Altman a mai scris pe Twitter că ChatGPT este „grozav” pentru „inspirație creativă distractivă”, dar „nu este o idee atât de bună” pentru a căuta fapte.

Fan Steve Jobs

Sam Altman are 38 de ani, origini evreiești și a crescut în St. Louis, Missouri. A învățat să programeze și să demonteze un computer Apple Macintosh când avea 8 ani. De altfel, idolul copilăriei sale a fost Steve Jobs.

Tot un Mac l-a ajutat și în ceea ce privește înțelegerea propriei sexualități, a declarat pentru The New Yorker. Altman și-a recunoscut identitatea sexuală în fața părinților săi la vârsta de 16 ani.

„Să crești gay în Midwest în anii 2000 nu a fost cel mai grozav lucru, iar găsirea camerelor de chat AOL a fost transformatoare. Secretele sunt rele când ai 11 sau 12 ani.”

Studenție ca a lui Mark Zuckerberg

Altman a studiat informatică la Universitatea Stanford timp de doi ani, înainte ca el și doi dintre colegii săi să renunțe pentru a lucra cu normă întreagă la aplicația lor mobilă, Loopt, care împărtășea locația unui utilizator cu prietenii săi. O traiectorie similară a avut Mark Zuckerberg care a renunțat la Harvard după doi ani, pentru a se concentra pe dezvoltarea Facebook.

Loopt al lui Altman a făcut parte din primul grup de opt companii din cadrul acceleratorului de startup-uri Y Combinator. Fiecare startup a primit 6.000 de dolari pentru fiecare fondator, iar Loopt a făcut parte din același lot cu Reddit.

Loopt a ajuns în cele din urmă la o evaluare de 175 de milioane de dolari, dar nu a stârnit suficient interes, așa că fondatorii au vândut-o pentru 43 de milioane de dolari în 2012. Unul dintre cofondatorii Loopt, Nick Sivo, și Altman s-au întâlnit timp de nouă ani, dar s-au despărțit după ce au vândut compania, potrivit BusinessInsider.

Investiții în startup-uri de tehnologie și energie nucleară

După Loopt, Altman a fondat un fond de risc numit Hydrazine Capital și a investit 75% din bani în companiile YC, declarând pentru The New Yorker în legătură cu această decizie că „vrei să investești în companii dezordonate, oarecum nefuncționale. Poți trata negii de deasupra, iar din cauza negilor compania va fi extrem de subevaluată”.

În 2014, la vârsta de 28 de ani, Altman a fost ales de fondatorul Y Combinator, Paul Graham, pentru a-i lua locul în funcția de președinte al acceleratorului de startup-uri. Mark Andreessen, cofondator al firmei de capital de risc Andreessen Horowitz, a declarat: „Sub conducerea lui Sam, nivelul de ambiție al YC a crescut de 10 ori”, potrivit The New Yorker.

Altman a demisionat din funcția de președinte al YC în martie 2019 pentru a se concentra pe OpenAI. El a rămas în rolul de președinte al acceleratorului.

Pasionat de mașini și obsedat de sfârșitul lumii

Altman le-a spus odată celor doi fondatori YC că îi plac mașinile de curse și că are cinci, inclusiv două McLaren și o veche Tesla. De asemenea, a spus că îi place să închirieze avioane și să le piloteze peste tot în California.

Altman le-a spus fondatorilor startup-ului Shypmate că se pregătește „pentru supraviețuire” și a avertizat fie despre un „virus sintetic letal”, fie despre o inteligență artificială care atacă oamenii, fie despre un război nuclear.

„Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta”, le-a spus Altman fondatorilor în 2016. „Dar am arme, aur, iodură de potasiu, antibiotice, baterii, apă, măști de gaze de la Forțele de Apărare israeliene și un mare petec de pământ în Big Sur, unde pot zbura”, a spus el citat de The New Yorker.

Mama lui Altman este dermatolog și a declarat pentru The New Yorker: „Sam ține foarte multe lucruri legate în interior. O să sune și o să spună că îl doare capul – și o să fi căutat pe Google, așa că există și ceva cibercondrie acolo. Trebuie să-l asigur că nu are meningită sau limfom, că este doar stres”.

Vot împotriva lui Trump