Cine-concerte la TIFF: un SF din 1927 care a influențat puternic cinematografia și un horror japonez (ZilesiNopti.ro)

Cine-concerte la TIFF: un SF din 1927 care a influențat puternic cinematografia și un horror japonez

Proiecții de film însoțite de muzică sau cine-concerte, o categorie aparte de spectacole care va avea loc la festivalul TIFF din acest an.

Portalul de informații culturale Zilesinopti explică: „Metropolis este una dintre marile realizări ale erei mute, o operă atât de curajoasă în viziune și atât de furioasă în mesaj încât este mai puternică astăzi decât atunci când a fost realizată” (Roger Ebert). Metropolis (r. Fritz Lang, Germania, 1927) deschide lista de cine-concerte TIFF.23 (14 – 24 iunie 2024). Mega-producția expresionistă va fi proiectată, într-o variantă restaurată, în decorul Castelului Bánffy din Bonțida și va fi însoțită de muzica originală a italienilor de la Edison Studio. Cine-concertul Metropolis va avea loc sâmbătă, 15 iunie, de la ora 21:30.

„Plasat în viitor, Metropolis este un oraș perfect, super-tehnologizat, în care oamenii trăiesc fericiți. Dar aparențele sunt înșelătoare. În spate se află, de fapt, o prăpastie enormă între clasa de sus și muncitorii care trudesc neîncetat pentru a susține această lume. E posibilă medierea între cele două categorii sociale? Filmul are la bază romanul omonim scris de Thea von Harbou în 1925. O poveste imaginată acum 100 de ani este la fel de relevantă și astăzi. După o istorie turbulentă, în care varianta originală părea pierdută, Metropolis a fost restaurat digital în anul 2010.”, mai arată sursa citată.

După ce au creat muzică pentru mai multe capodopere ale filmului mut, Edison Studio prezintă acum la Cluj-Napoca poate cea mai impresionantă muncă a lor. Caracterul vizionar al filmului se împletește perfect pe tehnica electro a italienilor, care îmbină instrumente polifonice și sunete naturale. Edison Studio a mai fost la TIFF în 2021, pentru cine-concertul Inferno. Muzica pentru Metropolis a fost creată și va fi interpretată live de Mauro Cardi, Luigi Ceccarelli, Alessandro Cipriani, Vincenzo Core, Andrea Veneri cu vocile artiștilor Anna Clementi, Martin Figura, Eric Moser, Marco Noia și Andreas Otto.

Lista cine-concertelor TIFF.23 continuă cu un horror japonez provocator – A Page of Madness / O filă de nebunie (r. Teinosuke Kinugasa, Japonia, 1926), în interpretarea live a Irinei-Margareta Nistor și a formației CelloFun. A Page of Madness este un thriller experimental mut. Considerat ca fiind pierdut timp de 45 de ani, filmul este produsul unui grup avangardist de artiști din Japonia, cunoscut sub numele de Shinkankakuha (Școala Noilor Percepții), care a încercat să depășească reprezentarea naturalistă în film, fiind influențat de cinematografia expresionismului german. Evenimentul va avea loc marți, 18 iunie, de la ora 18:00, la Cinema Dacia – tiff.eventbook.ro

Acțiunea filmului este plasată într-o instituție psihiatrică din Japonia rurală. În mijlocul unei ploi torenţiale, un îngrijitor se plimbă pe holurile unui azil populat de pacienți cu boli mintale… Folosind supraimpresiuni extravagante, secvențe halucinante și structuri vizuale rapide și insistente, filmul construiește o atmosferă intensă și claustrofobică. Nici pro, nici anti-nebunie, deloc tradițional, dar nici pur modern, A Page of Madness este luxuriant și ambiguu, meritându-și pe deplin statutul de film cult.

Acompaniamentul muzical live al formației CelloFun este realizat în manieră electro-acustică, în care se combină teme originale cu foley și improvizație, și dispune de o reconstituire a dialogurilor filmului (în limba engleză, pe baza scenariului original, publicat în 1976), în lectura inconfundabilă a Vocii Filmelor, Irina-Margareta Nistor.”

