Cine a fost Shamsud-Din Jabbar, suspectul atacului din New Orleans? Fost veteran al armatei trimis în Afganistan, el visa să fie ca ISIS

Shamsud-Din Jabbar, bărbatul de 42 de ani din Texas acuzat că a intrat cu un camion în petrecăreţii de Anul Nou din New Orleans, omorând 15 persoane şi rănind zeci de oameni, a servit în armata americană timp de 13 ani, fiind trimis inclusiv într-o misiune în Afganistan, a declarat armata. Într-o scurtă declaraţie rostită miercuri de la reşedinţa de la Camp David, preşedintele Joe Biden a declarat că, „cu doar câteva ore înainte de atac”, suspectul „a postat videoclipuri pe reţelele de socializare care indică faptul că a fost inspirat de Statul Islamic”, relatează AFP şi Reuters, potrivit News.ro.

Aceste videoclipuri arătau, de asemenea, o „dorinţă de a ucide”, a adăugat preşedintele american, care a precizat că a obţinut aceste informaţii de la FBI.

De altfel, un steag ISIS a fost găsit în vehicul cu care suspectul a intrat în oameni. Statul Islamic, sau ISIS, este o grupare militantă musulmană sunnită care a efectuat atacuri în întreaga lume.

Oficialii federali şi forţele de ordine locale din New Orleans au declarat că Jabbar nu a acţionat singur şi că sunt în căutarea unor complici. „FBI lucrează pentru a determina potenţialele asocieri şi afilieri ale individului cu organizaţii teroriste”, a confirmat un comunicat al poliţiei federale. „El conducea o camionetă Ford pick-up, care se pare că fusese închiriată”, a precizat comunicatul.

FBI crede că Jabbar a închiriat camioneta Ford pe care a folosit-o pentru a intra în mulţime în Cartierul Francez din New Orleans în primele ore ale zilei de miercuri. Jabbar a deschis apoi focul asupra poliţiei, rănind 35 de persoane, pe lângă cele cel puţin 15 care au murit.

Bărbatul a fost împuşcat mortal după un schimb de focuri cu poliţia.

Cazier judiciar cu delicte minore

Într-o conferinţă de presă, agentul FBI Alethea Duncan a declarat că suspectul avea antecedente penale. Printre acestea se numără două acuzaţii pentru infracţiuni minore: furt în 2002 şi conducere cu un permis invalid în 2005.

„Nu vă putem da detalii. Este un veteran, credem că a fost lăsat la vatră onorabil”, a adăugat ea. De asemenea, ea a subliniat că agenţia nu crede „că el este singurul responsabil” pentru atac. „Cerem oricărei persoane care l-a cunoscut pe acest bărbat în ultimele ore să ne contacteze”, a declarat ea.

FBI se ocupă de ancheta privind atacul şi a precizat că este vorba despre „un atac terorist”.

Veteran trimis în Afganistan

Suspectul a făcut parte din armată între 2007 şi 2015, fiind trimis în Afganistan între februarie 2009 şi ianuarie 2010. Şi-a încheiat serviciul în 2020 ca sergent major, potrivit Departamentului Apărării. Înainte de a servi în armată, Jabbar s-a înrolat în Marină în august 2004 în cadrul unui program de intrare întârziată, dar a fost lăsat la vatră o lună mai târziu, a declarat un oficial al Marinei pentru Reuters.

Radicalizare?

Fratele suspectului, care a declarat pentru The New York Times că Shamsud-Din Jabbar s-a convertit la islam când era tânăr, a vorbit despre o „formă de radicalizare”. Unul dintre prietenii săi din tinereţe a declarat pentru acelaşi cotidian că a reluat legătura cu Jabbar în 2017 şi a constatat că acesta devenise „foarte intens” în ceea ce priveşte credinţa sa.

Steagul ISIS de pe camionul său a declanşat o anchetă privind posibile legături cu organizaţii teroriste. Anchetatorii au găsit arme şi un potenţial dispozitiv exploziv în vehicul, precum şi alte potenţiale dispozitive explozive în Cartierul Francez.

Agent imobiliar „disciplinat”

Într-o înregistrare video de autoprezentare din 2020 postată pe Youtube, Jabbar s-a prezentat ca fiind texan, fost soldat al armatei şi agent imobiliar. „Bună seara. Sunt Shamsud-Din Jabbar, administrator de proprietăţi (…). Aş dori să vă salut şi să vă povestesc puţin despre mine”, spune el la începutul videoclipului, în care îşi vinde serviciile şi îşi laudă meritele.„M-am născut şi am crescut în Beaumont, Texas, iar acum locuiesc în Houston. Am stat aici toată viaţa mea, cu excepţia călătoriilor mele de când am fost în armată”, spune el, aparent mândru de trecutul său militar. El precizează că a lucrat pentru armată în domeniul resurselor umane şi IT.

În acest videoclip, el pozează în faţa unui ecran pe care scrie cu litere mari „disciplină”. El spune că a „învăţat” în armată „ce înseamnă să fii receptiv şi să iei totul în serios (…) pentru a te asigura că lucrurile merg bine. Aşa că am aplicat aceste abilităţi în cariera mea de agent imobiliar”, susţine Jabbar. „Ceea ce mă diferenţiază cu adevărat de alţi agenţi este capacitatea mea de a fi un negociator insistent”, subliniază el cu un accent din sudul SUA.

În înregistrarea video, bărbatul s-a prezentat ca fiind manager la Blue Meadow Properties LLC, o societate cu sediul în Texas a cărei licenţă a expirat în 2022. El a fost înregistrat ca agent de vânzări imobiliare timp de patru ani, până în februarie 2023, arată înregistrările.

Căsătorit de două ori

Potrivit The New York Times, Shamsud-Din Jabbar a fost căsătorit de două ori şi a divorţat în 2022 după cinci ani de căsnicie. Cuplul a avut un copil. A invocat dificultăţi financiare într-o scrisoare către avocatul soţiei sale. El spunea că a pierdut 28.000 de dolari cu agenţia sa şi propunea să vândă casa lor şi să împartă încasările.

The Atlanta Journal-Constitution a relatat că Shamsud-Din Jabbar absolvise Georgia State University. Jabbar s-a alăturat Rezervei Armatei americane ca specialist IT până în 2020, având gradul de sergent major la sfârşitul serviciului.

În timp ce ancheta este în curs de desfăşurare, până în prezent nu au apărut informaţii care să explice, totuşi, de ce Jabbar, un cetăţean american crescut în Texas, care a servit în armata americană, ar fi comis atacul din New Orleans.