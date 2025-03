Ciclistul Michael Storer s-a impus pe zăpadă în etapa a 7-a din Paris-Nisa

Ciclistul australian Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) s-a impus sâmbătă, pe zăpadă, la Auron în etapa a 7-a a turului Paris-Nisa. După 107 kilometri petrecuți în evadare și cu ajutorul considerabil al coechipierului său de la Tudor, Julian Alaphilippe, Storer a obținut a treia sa victorie pe circuitul World Tour, notează L’Equipe.

El a câștigat etapa regină a celei de-a 83-a ediții Paris-Nice. Michael Storer s-a impus după o lungă evadare, rămânând singur în frunte pe ultimii kilometri ai ascensiunii finale spre Auron.

În grupul de evadare, ciclistul echipei Tudor a beneficiat de sprijinul important al francezului Julian Alaphilippe, care și-a sacrificat șansele proprii pentru coechipierul său. Michael Storer face astfel o mutare excelentă în clasament: urcă opt locuri și se află acum pe poziția a patra.

Matteo Jorgenson își păstrează tricoul galben.

MICHAEL STORER FROM THE EARLY BREAK 🔥

A superb win from the Aussie to hold off the peloton in horrific conditions on the penultimate stage of Paris-Nice! pic.twitter.com/NVjAJODE4e

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 15, 2025