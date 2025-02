Ciclistul italian Jonathan Milan a câștigat prima etapă a turului Emiratelor Arabe Unite / Tadej Pogačar a ocupat locul 10 la debutul în noul sezon

Ciclistul italian Jonathan Milan (Lidl-Trek) a câștigat luni, la sprint, prima etapă a Turului Emiratelor Arabe Unite 2025, care a avut loc pe distanța de 138 km, între localitățile Madinat Zayet și Liwa, notează Agerpres.

Milan a fost cronometrat în 3:31:34, fiind urmat, cu același timp, de neozeelandezul Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA hansgrohe) și de danezul Tobias Lund Andresen (Team PostNL).

Jasper Philipsen a fost ulterior retrogradat de pe podium pe ultimul loc în peloton (52) după ce l-a împiedicat pe Finn Fisher-Black în ultimii metri înainte de linia de sosire.

Italianul este lider și în clasamentul general, cu timpul de 3:31:24, urmat de Fisher-Black (+4) și de Andresen (+6).

„Era important să fii bine poziționat, nici prea în spatele plutonului, nici prea aproape de frunte, pentru a putea ataca în ultimii 700 de metri fără să consumi prea multă energie la început. Trebuia să mai păstrezi forță pentru ultimii 200 de metri”, a declarat Milan.

Pogačar, la debutul său în noul sezon, a ieșit în față cu aproximativ 300 de metri înainte de final, încercând să obțină gloria pe pantele brutale de 8% până la linia de sosire. Dar a fost depășit rapid de sprinterii puri. Campionul mondial a ocupat locul 10 în această primă etapă a competiției.

Marți, etapa a 2-a va avea loc pe distanța de 12,2 km, un contratimp individual la Al Hudayriat Island.

