Ciclism: Junioara Diana Faur, vicecampioană europeană la MTB XCO
Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani, transmite News.ro.
Pe traseul de 3,8 km Diana Faur s-a impus în faţa ciclistei Heiny Sita, Germania, terminând la doar 45 de secunde în urma sportivei Van der Meer, Olanda.
