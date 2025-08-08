Ciclism: Junioara Diana Faur, vicecampioană europeană la MTB XCO

Sportiva Diana Faur (ACS Living Bike) a câştigat medalia de argint la Campionatele Europene de MTB Youth din Suedia, la MTB XCO, categoria 13 ani, transmite News.ro.

Pe traseul de 3,8 km Diana Faur s-a impus în faţa ciclistei Heiny Sita, Germania, terminând la doar 45 de secunde în urma sportivei Van der Meer, Olanda.