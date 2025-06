Chivu vrea prima victorie cu Inter: Cine transmite la tv meciul cu Urawa de la CM al Cluburilor

Cristi Chivu va bifa sâmbătă seara al doilea meci oficial în calitate de antrenor al Interului, vicecampioana din Serie A urmând să întâlnească Urawa Red Diamonds (din Japonia) în Grupa E de la Campionatul Mondial al Cluburilor din SUA.

Reamintim că în primul meci din grupă, Interul lui Chivu a remizat, scor 1-1, cu mexicanii de la Monterrey.

La acea partidă, antrenorul român a testat două sisteme de joc: 3-4-1-2 și 3-4-2-1.

#NSTsports Inter Milan coach Cristian Chivu said he wants to forge a team that can dominate opponents ahead of their second Club World Cup clash against Japan’s Urawa Red Diamonds on Saturday in Group E.https://t.co/Cgh3VGm81k

— New Straits Times (@NST_Online) June 21, 2025