Chivu, favorit pentru a deveni antrenorul lui Inter – Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport anunță în ediția online că Inter Milano a început negocierile cu Cristian Chivu, românul fiind în cărți pentru a o antrena pe fosta campioană a Italiei din sezonul viitor.

Sursa citată vorbește despre faptul că Beppe Marotta, președintele Interului, negociază în acest momente transferul antrenorului român de la Parma la gruparea de pe „Giuseppe Meazza”.

Chivu mai are contract cu Parma până pe 30 iunie, iar fostul internațional român este văzut ca o soluție foarte bună, dar și ieftină, pentru a-l înlocui cu Simone Inzaghi, plecat între timp în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

Varianta negocierilor cu Chivu este susținută și de jurnalistul Gianluca Di Marzio (cunoscut pentru informațiile precise furnizate din fotbal): „Chivu este alesul pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi”, a afirmat gazetarul, conform Sky Sports Italia.

În vârstă de 44 de ani, Cristi Chivu a jucat între 2007 și 2014 la Inter, grupare alături de care a reușit o triplă senzațională în sezonul 2010: titlul în Serie A, Cupa Italiei și Champions League. La acel moment, formația italiană era antrenată de Jose Mourinho.

🚨🇷🇴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Cristian Chivu is Inter’s chosen name to become the new manager, reports @DiMarzio. 🔵⚫️ pic.twitter.com/bAZdCa8prY

— EuroFoot (@eurofootcom) June 5, 2025