China își manifestă disponibilitatea de a trimite forțe de menținere a păcii…

Sursa foto: Photo 126772705 © Waihs | Dreamstime.com

China își manifestă disponibilitatea de a trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina / O parte a țărilor europene consideră că autoritățile chineze vor folosi prilejul pentru a spiona Ucraina și vor adopta deschis o poziție pro-rusă

23 Aug

China este pregătită, în anumite condiții, să participe la o misiune de desfășurare a unui contingent de menținere a păcii în Ucraina – o mișcare care a provocat reacții mixte în cercurile europene, scrie pravda.com.

Diplomați ai UE, care au dorit să rămână anonimi, au declarat pentru Welt am Sonntag că înalți oficiali chinezi au confirmat disponibilitatea Beijingului de a participa la un contingent de menținere a păcii pentru Ucraina.

Cu toate acestea, sursele au subliniat că China ar fi dispusă să facă acest lucru numai „dacă forțele de menținere a păcii sunt desfășurate pe baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite”.

Această poziție a stârnit reacții diferite la Bruxelles. Pe de o parte, unii susțin că sprijinul țărilor din Sudul Global ar putea contribui la promovarea ideii unui contingent de menținere a păcii în Ucraina.

Pe de altă parte, „există și pericolul ca China să încerce în primul rând să spioneze în Ucraina și să adopte o poziție deschis pro-rusă, mai degrabă decât una neutră, în cazul unui conflict”, a declarat un diplomat european de rang înalt pentru Welt am Sonntag.

Un alt punct de controversă este faptul că majoritatea țărilor UE, din diverse motive, sunt reticente în a acorda potențialilor membri ai forțelor de menținere a păcii un mandat la nivelul ONU.

Context

Mass-media relatează că liderul rus Vladimir Putin, la întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump din 15 august, nu s-a opus garanțiilor de securitate pentru Ucraina și a menționat China ca unul dintre statele care ar putea oferi astfel de garanții.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu vede China printre viitorii garanți ai securității Ucrainei.

Oficialii europeni discută un plan de trimitere a trupelor britanice și franceze în Ucraina, ca parte a unui acord de pace, aproximativ 10 țări fiind gata să contribuie cu forțele lor.

