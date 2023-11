China a reintrat în deflație în octombrie

China a intrat din nou în deflație în octombrie, potrivit statisticilor oficiale publicate joi, 8 noiembrie, într-un moment în care guvernul încearcă să revigoreze a doua economie a lumii, care se confruntă cu un consum slab, scrie Le Figaro.

Luna trecută, indicele prețurilor de consum, principalul indicator al inflației, a scăzut cu 0,2% de la an la an, contractându-se pentru a doua oară în acest an, potrivit Biroului de Stat de Statistică. Acest indice se contractase deja cu 0,3% de la an la an în iulie, înainte de a reveni pe verde în august și septembrie. Această contracție este legată de scăderea cererii de consum după perioada sărbătorilor de toamnă și de alți factori, cum ar fi o ofertă ridicată de produse agricole, a declarat joi Dong Lijuan, statistician în cadrul biroului de statistică, citat într-un comunicat. Prețurile alimentelor, tutunului și alcoolului au înregistrat cele mai mari scăderi în octombrie, prețul cărnii de porc în special scăzând cu 30,1% față de anul trecut.

„Cererea internă rămâne slabă”

Spre deosebire de inflație, deflația se caracterizează printr-o scădere susținută la nivel general a prețului bunurilor și serviciilor. Deși produsele mai ieftine pot părea benefice pentru puterea de cumpărare, scăderea prețurilor poate reprezenta o amenințare pentru economie, deoarece consumatorii tind să își amâne achizițiile în speranța unor reduceri suplimentare. Cererea slabă poate obliga apoi companiile să reducă producția, să înghețe recrutările sau să concedieze personal și să accepte noi reduceri pentru a-și goli stocurile, ceea ce încetinește profitabilitatea chiar dacă costurile rămân aceleași.

China a cunoscut o scurtă perioadă de deflație la sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021, în mare parte din cauza prăbușirii prețului la carnea de porc, cea mai consumată carne din țară. Înainte de aceasta, ultima perioadă deflaționistă a fost în 2009. Pentru Zhiwei Zhang, economist-șef la Pinpoint Asset Management, aceste date arată că „cererea internă rămâne slabă”. Dar el vede semne ale unui sprijin sporit al Beijingului pentru economia țării. „Odată cu creșterea deficitului bugetar și a sprijinului guvernamental pentru dezvoltatorii imobiliari (…) cererea internă se va îmbunătăți probabil anul viitor”, a spus economistul.