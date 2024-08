China a creat primul robot inteligent ”rechin-balenă” din lume / Pas uriaș în studiul vieții marine, dar și potențial element de apărare

Într-o reușită revoluționară, inginerii chinezi care utilizează tehnologia spațială au creat un robot inteligent ”rechin-balenă” de 5 metri lungime, scrie msn.com. O contribuție semnificativă la evoluția tehnologiei marine, rechinul robot poate reproduce mișcările unui rechin real cu o precizie incredibilă. Acesta poate pluti, înota, scufunda și chiar face mișcări ale gurii la fel ca un rechin real. Deși invenția a fost creată pentru cercetare, ea poate fi utilizată în diverse domenii, inclusiv în apărare.

La 6 august 2024, Shenyang Aerospace Xinguang Group, o filială a Third Academy of China Aerospace Science and Industry Corporation Limited, a prezentat primul rechin balenă robotic inteligent din lume. Rechinul metalic este o dezvoltare fascinantă realizată prin fuziunea tehnologiei aerospațiale cu robotica marină. Deosebit de semnificativ este modul în care anunță o nouă eră în explorarea și cercetarea subacvatică.

Rechinul balenă robotizat inteligent măsoară aproape cinci metri (16 picioare) în lungime și cântărește aproximativ 350 kg (771 livre). Acesta a fost proiectat meticulos pentru a imita atributele fizice și mișcările unui rechin-balenă real. Robotul are șapte articulații acționate care necesită calcul, comunicare și detectare, tehnologia cheie din spatele mișcărilor sofisticate ale robotului. Acest lucru îi permite să înoate, să se întoarcă, să plutească, să se scufunde și chiar să reproducă mișcările gurii cu un grad ridicat de realism.

Echipat cu tehnologii de ultimă generație, rechinul balenă robotizat dispune de o telecomandă wireless, înot programat și propulsie bionică cu mai multe articulații. Acesta poate atinge viteze de până la 0,7 metri pe secundă și se poate scufunda la adâncimi de 20 de metri. Sistemele sale de la bord includ camere optice, diverși senzori, sonar și poziționare BeiDou, permițându-i să îndeplinească sarcini precum monitorizarea calității apei, cartografierea terenului subacvatic și, eventual, misiuni militare.

Fang Xuelin, director adjunct al Biroului de cercetare a tehnologiei propulsiei subacvatice, a discutat despre provocările întâmpinate în timpul dezvoltării rechinului robotizat. Unul dintre obstacolele majore a fost integrarea și fuziunea datelor senzorilor pentru a crea un „creier” eficient și receptiv pentru robot. Acest proces complex implică filtrarea și analizarea unor cantități mari de date de la mai mulți senzori pentru a permite navigarea precisă și evitarea obstacolelor.

Unul dintre principalele avantaje ale rechinului balenă robotizat este designul său ecologic. Spre deosebire de roboții subacvatici tradiționali care folosesc elice, acest rechin bionic utilizează un sistem de propulsie care minimizează poluarea apei și reduce daunele aduse vieții marine. Designul său închis și corpul aerodinamic ajută, de asemenea, la prevenirea încurcării cu obstacolele subacvatice, ceea ce îl face un instrument mai sigur și mai eficient pentru operațiunile marine.

În urma succesului proiectului privind rechinul balenă, Shenyang Aerospace Xinguang Group și-a extins gama de roboți marini bionici pentru a include modele bazate pe alte animale acvatice, cum ar fi marsuinul fără aripioare din Yangtze, balenele ucigașe și delfinii. Aceste progrese demonstrează potențialul tehnologiei bionice în îmbunătățirea explorării subacvatice și a cercetării științifice.

Dezvoltarea rechinului balenă robotizat inteligent marchează o etapă importantă în domeniul roboticii subacvatice. Pe măsură ce știința materialelor, sistemele de control și inteligența artificială continuă să evolueze, ne putem aștepta să vedem în viitor soluții robotice și mai sofisticate și mai capabile. Aceste inovații vor juca un rol crucial în avansarea înțelegerii noastre asupra oceanelor și în sprijinirea diferitelor activități marine.

Noul rechin-robot este cea mai recentă realizare a Shenyang Aerospace Xinguang Group. Compania a dezvoltat deja diverse modele de produse bionice, cum ar fi peștișori aurii bionici, balene ucigașe bionice și marsuini bionici. Aceasta va continua să promoveze integrarea tehnologiei bionice marine și a sistemelor inteligente pentru a prezenta publicului mai multe creaturi marine robotizate.

Introducerea primului rechin balenă robotic inteligent din lume de către Shenyang Aerospace Xinguang Group demonstrează potențialul incredibil al combinării tehnologiei aerospațiale cu robotica marină. Această minune tehnologică nu numai că deschide noi căi pentru explorarea subacvatică, dar stabilește, de asemenea, un precedent pentru proiectele robotice ecologice și foarte eficiente.

Privind spre viitor, dezvoltarea continuă a roboților marini bionici promite să revoluționeze interacțiunile noastre cu lumea subacvatică. Rămâne de văzut dacă această tehnologie va fi utilizată pentru avansarea cercetării de mediu sau pentru aplicații militare.