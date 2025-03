CFR Cluj, provizoriu pe locul 1 înainte de meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, echipa Gloria Buzău, în etapa a 30-a, ultima a sezonului regulat al Superligii, transmite News.ro.

Golurile au fost marcate de Munteanu ‘4 (penalti), ‘7, ’72 (penalti), Kamara ’20, ’49 şi Păun ’77.

CFR Cluj: Hindrich – Simao, Bolgado (Graovac ’46), M. Ilie, Camora – Korenica (Păun ’73), Djokovic (Emerllahu ’46), Fica – Nkololo (Ţîrlea ’79), L. Munteanu, Kamara (Postolachi ’61). Antrenor: Dan Petrescu.

Gloria Buzău: Greab – Turda (Benavente ’18), Dobrosavlevici, Puerto – Ciranni, L. Mihai, D. Albu (Dumitraşcu ’54), Tavares, De Nooijer (Saveljevs ’61) – Luckassen (Jipa ’60), Işfan. Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonaşe galbene: / Turda ‘4, Dobrosavlevici ‘71

Arbitri: Andrei Moroiţă – George Neacşu, Raul Ghiciulescu – Claudiu Gaitin

Camera VAR: Ovidiu Haţegan, Marius Omuţ

Observatori: Octavian Şovre, Marin Barbu

Înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, programat la ora 20:00, CFR Cluj, lider în clasament, are 54 de puncte. FCSB, locul doi, are 53 de puncte, iar Universitatea Craiova, poziţia a treia, are 52 de puncte.