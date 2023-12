Cezar Ionuţ Spînu câștigă al treilea mandat consecutiv de rector al Universităţii din Craiova/ De ce a fost contestată candidatura sa și ce spune legea

Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu a câştigat, joi, cel de-al treilea mandat consecutiv de rector al Universităţii din Craiova, în urma alegerilor la care a obţinut 68,8% din voturi, transmite Agerpres.

La alegerile de joi au mai participat încă doi candidaţi: prof. univ. dr. Sevastian Cercel, care a obţinut 28,53% din voturi, şi prof. univ. dr. Roxana-Maria Ispas, care a obţinut 2,58%.

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii Universităţii din Craiova, numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale a fost de 799, dintre care s-au prezentat la vot – 750,voturi valabil exprimate – 736, voturi anulate – 13, voturi albe – 1.

Cezar Ionuţ Spînu a obţinut – 507 voturi, Sevastian Cercel – 210 voturi, iar Roxana-Maria Ispas – 19 voturi.

Cezar Spînu a obţinut al treilea mandat, iar candidatura sa a fost contestată de reprezentanţi ai mediului academic craiovean, inclusiv de Sevastian Cercel, profesor universitar doctor în Drept civil la Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, având în vedere că atât vechea lege a învăţământului superior, cât şi noua lege intrată în vigoare în acest an prevăd un număr de maxim două mandate de rector.

„Se poate observa că interdicţia de a ocupa mai mult de două mandate în funcţia de rector este prevăzută în ambele legi. Faptul că mandatul este în legea nouă de 5 ani, mai mare cu un an decât în vechea lege, nu are nicio relevanţă asupra limitării numărului de mandate. La fel s-a întâmplat cu modificarea duratei mandatului Preşedintelui României prin revizuirea din 2003. Nimeni nu a încercat să susţină atunci că o persoană care a avut două mandate de 4 ani, conform Constituţiei vechi, poate să mai aibă două de 5 ani sub Constituţia nouă”, a afirmat Cercel.

Spînu a susţinut însă că poate candida pentru al treilea mandat în baza noii legi, pentru că „în calculul numărului maxim de mandate nu se iau în considerare şi mandatele în curs la momentul intrării în vigoare a legii sau epuizate”.

„Prin restricţionarea dreptului de a candida se adoptă practic măsuri restrictive împotriva legii, golind de conţinut prevederile art. 138 din Legea nr. 199/2023 a învăţământului superior. Autonomia universitară presupune posibilitatea instituţiei de învăţământ superior de a-şi stabili propriile standarde administrative şi financiare, dar doar în limitele conferite de lege”, a susţinut Cezar Spînu.

Cezar Ionuţ Spînu are 56 de ani, este profesor de chimie şi până în 2016, când a fost ales rector în primul mandat, a fost prorector al Universităţii din Craiova pentru management universitar.