Cercetătorii britanici lansează o nouă dezbatere: Ar trebui redusă dimensiunea pint-ului de bere?

Cercetătorii britanici de la prestigioasa Universitate Cambridge consideră că reducerea la două treimi a volumului unui pint de bere (0.5683 litri) ar conduce la scăderea volumului de alcool consumat. O constatare care i-a pus pe jar pe unii britanici, scrie BFM TV.

Va fi redus volumul unei halbe de bere în Anglia? Cel puțin asta recomandă cercetătorii de la Universitatea Cambridge într-un studiu publicat la 17 septembrie 2024.

În douăsprezece pub-uri, volumul unei halbe a fost redus cu două treimi timp de o lună. În această perioadă, volumul total de bere consumat a scăzut cu aproape 10%.

Potrivit oamenilor de știință, consumatorii gândesc mai degrabă în termeni de număr de halbe decât de volum de alcool. În ianuarie, un studiu similar a concluzionat că vânzările de vin ar scădea dacă cea mai mare dimensiune a paharului, 250mL, ar fi eliminată.

În 2020, 7.423 de persoane au murit ca urmare a consumului excesiv de alcool în Anglia și Țara Galilor. Aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 20 % față de anul precedent, potrivit Oficiului Național de Statistică. Acesta este cel mai mare număr anual de decese înregistrat de când organismul a început să țină evidența în 2001.

„Are acest lucru potențialul de a contribui la sănătatea populației? Aș spune că da, fără îndoială”, a declarat pentru The Guardian Theresa Marteau, conducătorul studiului și director al Unității de Cercetare a Comportamentului și Sănătății de la Universitatea Cambridge.

Tot în Guardian, jurnalista Elle Hunt a salutat rezultatele studiului, cerând ca măsura celor două treimi să fie pusă în aplicare. „De când m-am mutat în Marea Britanie, în 2017, am simțit că halba britanică este pur și simplu prea mare pentru a o savura confortabil”, consideră ea.

O opinie departe de a fi unanimă. Concluzia acestui studiu a provocat o adevărată agitație peste Canalul Mânecii. Într-o postare larg distribuită pe X, comediantul Geoff Norcott a împărtășit rezultatul studiului, comentând: „Nu am fost niciodată mai aproape de a protesta în fața birourilor unui ziar”.

Closest I’ve been to protesting the offices of a media organisation. pic.twitter.com/CqBalatvqN

— Geoff Norcott (@GeoffNorcott) September 23, 2024