Celeritate în cazul Bica a magistraților de la Curtea de Apel București, care au activitatea suspendată în semn de protest față de reforma pensiilor / Aceeași instanță a suspendat, în contextul protestului, dosarul în care un bolnav de cancer solicită tratament

Magistrații de la Curtea de Apel București au judecat cu celeritate cazul Alinei Bica, deși au activitatea suspendată și judecă doar „cauzele urgente”. Dosarul a fost înregistrat în 30 septembrie 2025, cu primul termen în 2 octombrie și pronunțarea deciziei pe 3 octombrie.

Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare. Decizia Curții de apel București este definitivă.

În alt caz, un avocat a transmis pentru Digi24 că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti ar fi suspendat, în contextul protestului magistraţilor, dosarul în care clientul său, care este bolnav de cancer, cere, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului.

În replică, CSM a afirmat că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale. Detalii aici.