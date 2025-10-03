G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Celeritate în cazul Bica a magistraților de la Curtea de Apel București,…

judecator, justitie, judecata, balanta, dreptate, lege, instanta
Sursa foto: Unsplash/ Tingey Injury Law Firm

Celeritate în cazul Bica a magistraților de la Curtea de Apel București, care au activitatea suspendată în semn de protest față de reforma pensiilor / Aceeași instanță a suspendat, în contextul protestului, dosarul în care un bolnav de cancer solicită tratament

Articole3 Oct • 127 vizualizări 1 comentariu

Magistrații de la Curtea de Apel București au judecat cu celeritate cazul Alinei Bica, deși au activitatea suspendată și judecă doar „cauzele urgente”. Dosarul a fost înregistrat în 30 septembrie 2025, cu primul termen în 2 octombrie și pronunțarea deciziei pe 3 octombrie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Curtea de Apel București a decis, vineri, 3 octombrie, că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare. Decizia Curții de apel București este definitivă.

În alt caz, un avocat a transmis pentru Digi24 că judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti ar fi suspendat, în contextul protestului magistraţilor, dosarul în care clientul său, care este bolnav de cancer, cere, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului.

În replică, CSM a afirmat că judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale. Detalii aici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Din pacate, nu mai exista azi niciun partid parlamentar care sa sanctioneze asemenea mizerii si sa ceara, macar, o justitie corecta.
    De la PSD, PNL si UDMR nu aveam nicio speranta, iar extremistii AUR-SOS-POT sunt la fel ca ei.
    Pana acum cateva luni mai protestau cei de la USR, dar au intrat si ei in „hora” mafiei PSD-PNL-UDMR, in numele „stabilitatii”…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.