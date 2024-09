Celebrul trompetist Ibrahim Maalouf va fi cap de afiş la ediţia 2025 a festivalului din Cluj „Jazz in the Park”

Ediţia 2024 a Festivalului Jazz in the park s-a încheiat duminică, iar organizatorii au anunţat, luni, capul de afiş pentru ediţia de anul viitor, fiind vorba de celebrul trompetist Ibrahim Maalouf, transmite Agerpres.

„Jazz in the Park revine în 6-8 iunie 2025, cu Ibrahim Maalouf cap de afiş! Cea de-a 12-a ediţie a festivalului Jazz in the Park, desfăşurată între 30 august şi 1 septembrie în Parcul Etnografic ‘Romulus Vuia’ din Cluj-Napoca, a fost o adevărată revelaţie muzicală. Cu un mix captivant de sunete şi stiluri, această ediţie a fost una memorabilă şi a adus în faţa publicului o diversitate de artişti de renume mondial. Cei trei headlineri de excepţie – Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Cymande şi Avishai Cohen Trio – au transformat fiecare seară într-o experienţă unică, plină de energie şi emoţie”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox a electrizat publicul cu reinterpretările lor unice ale hiturilor moderne în stilul anilor ‘˜50, iar Cymande, legendara trupă britanică, a luminat seara cu mesajele lor de pace şi armonie.

„Pe lângă headlineri, festivalul a găzduit şi o pleiadă de artişti excepţionali, inclusiv Manu Katche, Orchestra Baobab din Senegal, Tigran Hamasyan Trio, şi Isfar Sarabski Quartet din Azerbaijan, care au creat amintiri speciale publicului auditor. Atmosfera a fost completată de Jazzanova Live, Kinga Glyk, Norzeatic şi Quinta Spartă, Jazzbois, Oreglo, Trigon, KRiSPER, Amphitrio, NAUSYQA şi Wasted Generation, şi de seturile vibrante susţinute de DJ-i renumiţi precum DJ Hefe, Andi Moisescu, şi Moss Farai, oferind fiecărei seri o energie unică. Jazz in the Park 2024 a fost, fără îndoială, cea mai bună ediţie de până acum, un adevărat festin muzical care a transformat pentru trei zile Parcul Etnografic din Cluj într-o lume a sunetelor şi a experienţelor”, se relatează în comunicatul menţionat.

Pe lângă concerte, gospodăriile din parc au fost animate de o varietate de activităţi interactive, precum ateliere de percuţie, lecţii de muzică pentru toate vârstele, experienţe culinare şi degustări de vin. ‘Întâlnirile pe prispă’ au revenit cu o nouă ediţie, aducând într-una dintre ogrăzile parcului discuţii inspiraţionale cu artişti de renume şi specialişti din domeniul muzicii şi al evenimentelor. Fanii au putut să asculte povestea celor de la Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, Cymande şi Tigran Hamasyan.

„Festivalul a fost completat de târguri de viniluri, ridicări cu balonul cu aer cald şi multe alte activităţi care au transformat Parcul Etnografic într-un loc vibrant şi plin de energie ce au lăsat publicul îmbogăţit cultural şi spiritual”, se mai arată în comunicat.

La Jazz in the Park 2024, participanţii au avut ocazia să îşi asigure abonamentele pentru cea de-a 13-a ediţie a festivalului la cel mai bun preţ. Această ediţie a fost ultima organizată toamna, pentru că de anul viitor festivalul se mută în calendarul de evenimente şi va fi organizat la începutul verii. Cea de-a 13-a ediţie Jazz in the Park Festival va avea loc în 6-8 iunie 2025, în parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca şi promite să fie şi mai spectaculoasă.

„Primul headliner a fost deja confirmat: celebrul trompetist Ibrahim Maalouf! Cu 18 albume la activ, Ibrahim Maalouf a parcurs un drum impresionant de la câştigător al celor mai mari competiţii internaţionale de trompetă clasică la cel mai popular jazzman al scenei muzicale franceze, fiind primul artist de jazz din istorie care a umplut Accor Arena din Paris. Descoperit de legenda vie Quincy Jones şi descris drept un ‘virtuoz’ de către New York Times, Ibrahim a colaborat cu artişti de renume precum Wynton Marsalis, Angelique Kidjo, Melody Gardot şi Marcus Miller, şi a fost prezentat în 2021 pe Late Show-ul lui Stephen Colbert ca o adevărată legendă a jazzului”, menţionează organizatorii.

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 450 de concerte de jazz cu artişti internaţionali şi este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câştigat trofeul categoriei „Best Small European Festival”, la cea de-a XI-a ediţie a prestigioasei competiţii European Festival Awards. A devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa (şi implicit din România) care a obţinut o distincţie la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de cinci ori la aceeaşi categorie, ultima nominalizare fiind chiar pentru ediţia de anul trecut.

„Suntem foarte mulţumiţi de cum ieşit ediţia aceasta. S-a simţit că festivalul este mult mai matur şi mai bine pus la punct. Simt că am reuşit să ne ridicăm la un nivel superior faţă de ce făceam până acum. Sigur, s-a păstrat energia pozitivă şi starea de relaxare, dar totul a fost mult mai bine pus la punct. Am reuşit să facem o conexiune şi mai profundă cu publicul nostru. Mai avem lucruri de îmbunătăţit pe viitor, însă partea bună este că ştim exact ce avem de făcut. Abia aştept ediţia de anul viitor. Promitem ceva special. Sper că am dovedit deja asta prin anunţarea lui Ibrahim Maalouf. Ne vedem anul viitor!”, a declarat fondatorul Jazz in the Park, Alin Vaida, citat în comunicat.