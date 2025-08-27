Cel puţin 30 de morţi în urma unei alunecări de teren produse în regiunea indiană Jammu şi Kashmir

Cel puţin 30 de persoane au murit şi mai multe au fost rănite în India după ce ploile torenţiale au provocat o alunecare de teren în regiunea nordică Jammu şi Kashmir, a relatat miercuri presa indiană, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

De la producerea alunecării de teren, marţi după amiază, lângă cunoscutul sanctuar hindus Vaishno Devi, în zona oraşului Katra, mai multe cadavre au fost descoperite de echipele de salvare, a declarat pentru publicaţia Times of India Paramvir Singh, un înalt responsabil din cadrul poliţiei.

Operaţiunile de căutare şi salvare continuă.

Traficul feroviar şi rutier a fost perturbat în regiune din cauza ploilor. Pelerinajul anual la sanctuarul Vaishno Devi a fost suspendat.

Ploile abundente au provocat viituri şi alunecări de teren în statele colinare din nordul Indiei în timpul sezonului musonic, soldate cu victime şi distrugeri grave ale infrastructurii.

Torenţi de apă, noroi şi resturi au măturat satul Chisoti, din Jammu şi Kashmir, pe 14 august, ucigând 65 de persoane şi rănind peste 100.

Un incident similar a avut loc pe 5 august în satul Dharali, din statul vecin Uttarakhand. A fost recuperat un corp, însă circa 40 de persoane sunt încă date dispărute.

În India, sezonul musonic, care durează din iunie în septembrie, aduce alinare fermierilor, însă lasă constant în urmă un bilanţ de morţi şi de distrugeri.

Conform datelor oficiale, peste 1.200 de persoane au murit în India din 1 iunie în incidente legate de muson.

Cele mai multe decese au fost înregistrate în Jammu şi Kashmir, precum şi în statul Uttarakhand.