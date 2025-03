Cel mai nordic start din istorie și trei etape în Marea Britanie: Turul Franței va începe din Edinburgh în 2027

Marea Britanie va găzdui din nou Marele Start al Turului Franței peste doi ani, după Londra, în 2007, și Yorkshire, în 2014, punând în valoare de această dată cele trei națiuni ale sale: Scoția, Anglia și Țara Galilor, relatează L’Equipe.

În prezența prim-ministrului scoțian John Swinney, a ducesei Anne și a lui Sir Mark Cavendish, Christian Prudhomme a anunțat miercuri seară, la Edinburgh, că Turul Franței va porni în 2027 din capitala Scoției, înainte de a vizita Anglia și Țara Galilor, într-o călătorie britanică care se anunță spectaculoasă.

Au trecut aproape douăzeci de ani de când scoțienii și-au exprimat pentru prima dată dorința de a găzdui Marele Start al Turului Franței. La acea vreme, Patrice Clerc, președintele Amaury Sport Organisation (ASO), fusese abordat de cunoștințele sale din lumea golfului din Scoția. O altă candidatură datează chiar din 2003, fiind adresată Societății Turului Franței (precursoarea ASO), dar nu a primit niciun răspuns.

Între timp, Londra (2007) și Yorkshire (2014) au găzduit două ediții memorabile, remarcabile prin entuziasmul popular. Era de așteptat ca Turul să revină pe pământ britanic, iar în 2011, când Prudhomme a primit un email din partea Ministerului Turismului din Scoția, notase „de făcut în 6-8-10 ani”.

„Până la urmă, ne-au trebuit douăzeci de ani să răspundem favorabil cererii lor”, a zâmbit directorul Turului, încântat deja de perspectiva acestui Mare Start din 2027. „Dar știm că vom porni dintr-un oraș magic. Edinburgh este, pentru mine, unul dintre orașele preferate. Are de toate: pietre istorice, castelul medieval ce domină orașul, Royal Mile până la Palatul Holyrood, colinele și pajiștile – la un sfert de oră de mers pe jos de centru te simți ca pierdut pe câmp – și apoi marea este chiar acolo. Este cu adevărat un oraș fermecător.”

Startul se dă într-o zi de vineri

Prudhomme își asumă pe deplin alegerea acestui nou start în afara Franței, care va fi al cincilea în șase ediții, după Copenhaga (2022), Bilbao (2023), Florența (2024) și Barcelona (2026). „Aceste Mari Starturi peste hotare contribuie la strălucirea Turului și a Franței”, a spus el. Aspectul sportiv nu a fost neglijat: ca la Bilbao și Florența, profilul etapei a treia, desfășurată în Țara Galilor, va oferi un teren ideal pentru puncheuri.

Prima etapă, la Edinburgh, se va desfășura vineri, așa cum permite regulamentul UCI, ce oferă această posibilitate organizatorilor Marilor Tururi o dată la patru ani. Turul Franței a utilizat această opțiune în 2022 și s-a angajat să nu o repete în 2026 pentru a nu încurca echipele și celelalte Mari Tururi. Asta înseamnă că prima zi de luni va fi rezervată transferului către Franța.

Turul feminin va porni și el din Marea Britanie

O altă particularitate a Marelui Start din 2027 este că, pentru prima dată (în afara Parisului, la prima ediție din 2022), va include atât versiunea masculină, cât și pe cea feminină a Turului Franței. Femeile vor porni și ele din Marea Britanie, după finalul Turului masculin.

💛 2027 Grands Départs in Britain: a three-nation innovation!

🇬🇧 The already rich history between the Tour de France and the UK will be even richer in 2027! The #TDF2027 and the #TDFF2027 avec @GoZwift will get the show on the road with a British trilogy. The men’s peloton will… pic.twitter.com/YxzEIv2hQc

— Tour de France™ (@LeTour) March 19, 2025