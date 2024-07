Ce trebuie să aibă bărbații neinspirați în garderobă pentru sezonul estival / De la short de baie la 70 de lei la short de mătase de 4600 de lei, depinde cât te ține buzunarul

Am tot vorbit despre ținute pentru femei și despre moda pentru femei, dar pe voi bărbații, cine vă îmbracă? Că dacă vă lăsăm singuri sunt șanse foarte mari să o dați în bară, cu tot respectul. Din fericire moda pentru bărbați poate fi simplificată repede și nu trebuie să fie complicată. Nu vă complicați cu briz-briz-uri, cu genți, eșarfe și alte lucruri de genul, care pentru o femeie sunt importante, dar la voi se ușurează treaba. Deși pare simplu, aparent mulți o dau în bară în ceea ce privește stilul vestimentar personal. Normal că fiecare are stilul propriu, sunt bărbați care la prima vedere poate par excesivi, dar au un stil aparte, care este de apreciat, dar sunt și situații în care nu au stil…deloc.

NU SE MAI POARTĂ SPEEDOS (slip pentru baie) . Vă rog frumos, în numele femeilor din ziua de azi, purtați short de baie, nu slip, că nu sunteți David Popovici la Jocurile Olimpice. Nu se mai poartă slipul! (decât în cazuri excepționale) Cel mai scurt slip de baie pe care îl puteți purta sunt cei până la mijlocul coapsei, nimic mai sus de atât, doar mai jos, până la genunchi sau un pic peste genunchi. De aceea sunt branduri mari cum este Vilebrequin sau MC2 Saint Barth care se axează în mare pe short-uri de baie nu pe slipi. Singurul mod în care puteți purta slipii de baie este dacă arătați ca…nu știu ce exemplu să vă dau că probabil dacă vă zic nu știți, dar înțelegeți ideea, trebuie să arăți bine, să ai o anume conformație. Stați liniștiți, vă las aici câteva idei de short-uri de baie pe care să le purtați vara asta.

Șort de baie până la genunchi Relaxed Fit de la H&M la prețul de 70 de lei.

Șort de baie lung de la Zara la prețul de 110 lei.

Double Waistband Swim Shorts – CK Steel de la Calvin Klein la prețul de 185 de lei

Striped Quick-Dry Swim Shorts with handwritten logos de la Hugo Boss la prețul de 415 lei

Logo-Applique drawstring swim shorts de la Vilbrequin la prețul de 725 de lei

2. Tricouri cât mai simple. Simplitate și eleganță. Sunt simple, sunt din bumbac sunt versatile, merg în mai multe circumstanțe, că le purtați cu blugi, că le purtați cu pantaloni scurți un sacou peste, sunt cele mai versatile și poate la prima vedere par basic, dar credeți-mă sunt una dintre cele mai bune variante când vine vorba despre simplitate și vă și ușurează munca. Decât să aveți multe tricouri pe care să nu știți cum și cu ce să le purtați, mai bine vă luați 10 la fel.

Zuckerberg face același lucru zilnic, se îmbracă la fel mereu. Dacă poate unul dintre cei mai bogați oameni din lume să facă asta, care își permite orice, vă zic eu că puteți și voi. E cel mai ușor lucru să porți același lucru în fiecare zi, nu vă mai complicați, ușurați-vă viața, ascultați-mă pe mine. Sau dacă vreți ceva mai altfel încercați tricourile polo. Sunt o variantă la fel de versatilă și de bună pentru sezonul estival, un pic mai elegante într-adevăr comparativ cu tricourile simple. Vă las câteva variante bune și la acestea aici:

Tricou simplu heavy weight de la Zara la prețul de 90 de lei

Tricou din bumbac mercerizat cu mânecă scurtă de la Massimo Dutti la 130 de lei

Brushed Lightweight T-shirt de la COS la prețul de 150 de lei.

Three-pack of V-neck T-shirts in cotton jersey de la Hugo Boss la prețul de 235 de lei.

T-Smith-Doval-Pj Polo Shirt de la Diesel la prețul de 250 de lei.

3. Cămășile de in. Cămășile de in, fie că sunt cu mânecă scurtă, fie că sunt cu mânecă lungă acestea sunt o idee foarte bună pentru sezonul estival mereu. Sunt cea mai bună variantă pentru că 1. pielea respiră și nu mai transpiri așa rău 2. un material ușor pe care nu îl simți că se lipește de tine 3. e simplu. arată bine. e versatilă, merge și cu blugi și cu o pereche de pantaloni mai eleganți, ori scurți ori lungi, nu contează, doar merge. E o necesitate în dulapul unui bărbat pentru vară, nu vă mai chinuiți cu cămășile din bumbac, asta în caz că ele chiar sunt bumbac, pentru că în general sunt mix-uri de materiale, bumbac cu elastan spre exemplu, care în general e de fapt mai mult elastan și nu este cea mai fericită combinație pentru vară. Deci rămâneți pe in. Sau linen. (e același lucru, doar site-ul pe care vă uitați diferă denumirea)

Cămașa regular fit din in 100% de la Massimo Dutti la prețul de 300 de lei.

Cămașă shaped bleu print geometric de la Bigotti la prețul de 390 de lei

Short-sleeve linen shirt de la Michael Kors la 650 de lei

Short sleeve linen shirt de la Brioni la prețul de 1680 de lei.

4. Pantalonii tip bermude. Deși se pare că încă sunt în trend pantalonii scurți, la propriu scurți, bărbătești, pantalonii tip bermude câștigă în continuare teren în fața acestora. Pantalonii bermude sunt cei puțin deasupra genunchiului sau peste genunchi, care în continuare sunt un element versatil pentru bărbați. Pe lângă blugi și pantaloni lungi orice bărbat trebuie să aibă o pereche de bermude, că trăim niște călduri ireale totuși, poate nu ne place nouă cum vă îmbrăcați, dar totuși nici să vă vedem leșinați pe stradă. Chit că îi purtați cu un tricou simplu sau cu cămașa mai sus menționată ei sunt o variantă foarte bună pentru o ținută lejeră de vară, atât pentru zi cât și pentru o seară mai casual.

100% linen bermuda shorts de la Zara la prețul de 80 de lei

CARP – Pantaloni scurți de la Mango la prețul de 200 de lei.

Bermude din poplin din bumbac de la Massimo Dutti la prețul de 250 de lei

Elasticated Cotton Shorts de la Ami Paris la prețul de 675 de euro

Baroque-print Silk Shorts de la Gucci la 4600 de lei

5. Și haideți să nu uităm și de pantofi, că deja a trecut era șosetelor cu sandale, e timpul să ne oprim cu asta. De fapt, este timpul să ne oprim cu sandalele în general la bărbați măcar în oraș. La mare e altceva, dar sandalele cu arici în oraș sunt un mare NU. Le înlocuim fie cu o pereche de adidași lejeră, mocasini, sau o pereche de papuci, dar aici deja mă risc, pentru că nu mă refer la papucii de cauciuc cu care uzi grădina, o pereche de papuci de piele, mai elegantă, dar oricum nu seara, aceștia pentru în timpul zilei poate la brunch maxim, mai mult de atât nu, că nu toată lumea vrea să vă vadă degetele de la picioare când mănâncă. Mai bine ne rezumăm la ce tip de adidași să purtați, sau mocasini, oricum ambele variante sunt foarte bune pentru vară, mai ales mocasinii care pot fi purtați cu orice ocazie.

HUGO mocasini din piele întoarsă Chaol de la Hugo Boss la prețul de 680 de lei

Pantofi loafer de piele întoarsă cu logo în relief de la Tommy Hilfiger la prețul de 750 de lei.

Samba ADV „White/Black” sneakers de la Adidas la prețul de 750 de lei

Soulstar velvet sneakers de la Golden Goose la prețul de 1900 de lei.

Leather crisscross slides de la Prada la prețul de 3250 de lei

Surse utilizate: esquire.com, l’officelibiza.com; gq.com;

Notă: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media & Communication la Istituto Marangoni di Design Londra