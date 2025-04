Ce suspendare riscă Antonio Rudiger după ce a aruncat cu un obiect spre arbitrul din finala Cupei Regelui

Real Madrid a pierdut, sâmbătă, finala Cupei Regelui împotriva lui FC Barcelona, scor 2-3, dar meciul s-a încheiat mult mai rău decât se așteptau fanii madrilenilor. Antonio Rudiger a avut o ieșire nervoasă la finalul prelungirilor (aflat pe banca de rezerve) și a aruncat cu un obiect spre centralul partidei, fiind sancționat cu cartonaș roșu direct.

Pe lângă fundașul central, care a fost cu greu calmat de colegii de pe bancă, Jude Bellingham și Lucas Vazquez au primit și ei câte un cartonaș roșu pentru proteste violente la adresa arbitrului, spre finalul celor 120 de minute.

Potrivit regulamentului Federației Spaniole, Rudiger riscă să fie suspendat între 4 și 12 meciuri pentru că „a aruncat un obiect” în direcția arbitrului Ricardo de Burgos Bengoetxea (care vineri izbucnise în lacrimi când a evocat presiunile exercitate asupra sa de canalul Real Madrid TV). Suspendarea s-ar aplica inclusiv pentru următoarele meciuri de La Liga, în contextul în care Real are patru puncte în spatele Barcelonei, liderul clasamentului, pe care o va întâlni pe 11 mai, într-un duel decisiv pentru titlu.

Antonio Rudiger could be facing a lengthy ban after being sent off for throwing ICE at the referee during the Copa del Rey final 🧊😳 pic.twitter.com/5P44jfp2Da

