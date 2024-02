Ce spune un pacient despre Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”: Acești oameni fac minuni – pacienți în stări foarte grave sunt repuși pe picioare

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon oferă programe intensive de recuperare medicală, în regim de internare, cu mai multe proceduri de fizioterapie, kinetoterapie pe zi, psihologie și logopedie.

Spitalul ”Sfântul Sava” funcționează de cinci ani, în Pantelimon, Ilfov și are cele mai bune rezultate dovedite în recuperare medicală. Este recomandat de medici chirurgi ai celor mai mari spitale din România, tocmai pentru profesionalismul de care dă dovadă în recuperarea medicală de orice tip a pacienților internați.

Centrul deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, o ambulanță tip C, cu echipamente de resuscitare și terapie intensivă. Echipamentele inovative ale Spitalului Sfântul Sava, cele mai multe fiind aduse în premieră în țara noastră, permit efectuarea recuperării medicale pasive, fără niciun efort fizic din partea pacientului aflat încă în ATI, chiar după 48 de ore de la orice intervenție chirurgicală.

Capacitatea spitalului este de 118 pacienți, din care 18 paturi sunt dotate cu monitoare tip ATI, toate saloanele având acces la instalația de oxigen medicinal. Pentru maximum 118 pacienți internați, lucrează 40 de specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, plus alte zeci de medici, asistenți medicali și infirmieri, ceea ce relevă atenția și dedicarea pentru fiecare pacient în parte.

„Am mai fost internat la Spitalul ”Sf. Sava” și în luna septembrie. Atunci eram pe ducă. Am suferit o operație pe cord foarte complicată. Mi-a fost tare greu să-mi revin. Am fost prin 5-6 spitale, dar nicăieri nu e ca aici, la ”Sfântul Sava”. Nu există loc ca aici. E minunat, cu adevărat extraordinar. Prima oară când mi-am dat seama că o să merg din nou, a fost când am luat cadrul, m-am putut sprijini de el și am făcut primii pași. Gata!, m-am gândit. O să fiu bine. Și de atunci, tot așa…”

Domnul Ștefan Oprea are 81 de ani. Are o proteză de valvă aortică și a suferit o endocardită acută. Altfel spus, i se inflamase endocardul (membrana care căptușește cavitățile inimii) și putea oricând să facă infarct sau AVC.

S-a internat în Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, pe 26 ianuarie. Avea probleme de echilibru, la deplasare, nu se mai putea autoîngriji. S-a externat după 10 zile, într-o stare mult mai bună, cu rezistență la efort, cu echilibru și tonus bun.

„Acești oameni fac minuni! Sunt extraordinari! Spun peste tot, așa, cu cuvintele mele, ca semn de mulțumire pentru tot ce au făcut pentru mine! Nu am văzut pe nicăieri, ca aici: oameni în stări foarte grave, bolnavi fizic din toate punctele de vedere, îi fac oameni aici. Îi repun pe picioare”, spune domnul Oprea.

Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov, face internări pentru orice tip de recuperare medicală sau îngrijiri paliative în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât, în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți.

