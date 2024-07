Ce spune presa internațională înaintea finalei Euro 2024 de la Berlin / Mundo Deportivo: Spania a câștigat deja prin crearea unei familii/ The Guardian: Finala este deja o realizare pentru Anglia din epoca Southgate

Spania și Anglia se confruntă astăzi, de la ora 22:00, în finala Euro de la Berlin, pentru a realiza o performanță istorică. La Roja caută să devină cea mai titrată națională la Euro, cu 4 trofee, în timp ce Cei Trei Lei vor să aducă pentru prima dată în istorie trofeul european în Anglia. În contextul duelului, marile publicații ale celor două naționale au împărtășit diverse perspective asupra finalei.

Mundo Deportivo consideră că Spania deja a câștigat prin „crearea unei familii”, datorită grupului format de Luis de la Fuente. În tabăra opusă, The Guardian afirmă că ajungerea într-o finală pentru a doua oară la rând „este o realizare pentru Anglia din epoca Southgate”. Totuși, nu trebuie neglijat că această performanță reprezintă o șansă mare pentru triumful la un Campionat European pentru prima dată în istorie.

Când vine vorba de jucătorii cheie din finala de la Berlin, nu poate fi ignorată senzația Lamine Yamal, cel mai tânăr marcator din istoria Euro. Mundo Deportivo îl numește pe tânărul fotbalist al Barcelonei „jucătorul turneului”, chiar înainte de rezultatul finalei: „Este Europeanul lui Lamine”. Afirmația este susținută de articolele unor mari ziare care îl au ca personaj principal pe tânărul atacant. „The Guardian, L’Equipe, La Gazzetta dello Sport au ales, dintre toate fotografiile, pe cea a acestui adolescent care s-a afirmat în acest sezon cu o forță nemaîntâlnită la o vârstă atât de fragedă”, adaugă Mundo Deportivo.

În paralel, englezii de la Sky Sports subliniază că atacantul lui Aston Villa, Ollie Watkins, ar putea fi cel mai periculos jucător al Celor Trei Lei, chiar dacă va intra probabil din postura de rezervă. „Presingul Spaniei a ajutat-o să-și domine adversarii din Germania. Totuși, trimiterea multor oameni în față și folosirea unei linii defensive înalte – Spania are a doua cea mai ridicată linie de fund la acest turneu – este riscantă”, afirmă Sky Sports. „Watkins este probabil cel mai potrivit jucător al Angliei pentru a profita de acest aspect”.

Deși super marcatorul Harry Kane ar trebui să fie printre cei mai periculoși jucători ai Angliei, acest lucru este contrazis de palmaresul său. „Blestemul lui Harry Kane lucrează în favoarea Spaniei și în finala Euro”, scrie AS. Atacantul în vârstă de 30 de ani nu a câștigat niciun trofeu cu echipa de club sau naționala, în ciuda faptului că a jucat la cluburi precum Tottenham Hotspur și Bayern Munchen, marcând 351 de goluri până acum în întreaga carieră.

Lineker, una dintre legendele fotbalului englez, a vorbit despre finală într-un interviu acordat Süddeutsche Zeitung și a făcut o comparație interesantă cu echipa Angliei. „Să fii în finală este deja o realizare extraordinară. Îmi amintește de Real Madrid pentru victoriile din ultimele minute, fie că este vorba de golul lui Jude Bellingham împotriva Slovaciei în optimi, de victoria la penalty-uri împotriva Elveției sau de penalty-ul împotriva Olandei”, a declarat Lineker în interviul acordat ziarului german, transmite Mundo Deportivo.

El crede că finala pierdută în fața Italiei la ultimul Campionat European ar putea ajuta Anglia în această seară: „Poate că această experiență îi va ajuta acum. Am spus cu mult timp în urmă că acest grup de jucători talentați trebuie să continue să bată la uși – în cele din urmă una se va deschide.”

AS a citat cotidianul scoțian The Herald, care afirmă că țara din Regatul Unit sprijină Spania: „Spania a fost în mare parte singura sursă sigură de calitate constantă în ultimele săptămâni. Spania este campioana pe care fanii o merită pentru perseverența lor. Artiști periferici într-o mare de banalitate. Dacă Campionatul European vine acasă, trofeul merge în Spania”, a declarat The Herald.