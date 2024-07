Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

Relaxare la umbra copacilor pentru bucureștenii care vor rămâne în acest weekend, în oraș. La Casa Filipescu-Cesianu va avea loc prima ediție Artpulse Festival, transmite București FM preluat de Rador.

Publicul se poate bucura de evenimente pentru toate vârstele: muzică, dans și poveste, ateliere si spectacole pentru copii, o expoziție de pictură, tururi ghidate și concerte. Intrarea este liberă.

În acest weekend pe Lacul Herăstrău are loc o sesiune de instructaj cu plăci SUP, în cadrul evenimentului Water Fest. Organizatorii au pregătit, în special pentru tineri, competiții de caiace și Stand up paddle. Nu vor lipsi muzica live și show-urile.

Începe proiectul Vara Verde în Parcul Natural Văcăreşti. În Delta Văcărești vor avea loc activități atât pentru cei mici, cât și pentru adulți, precum tururi ghidate, spectacole de teatru cu păpuși și ateliere creative. Bucureștenii sunt invitați să se înscrie în cadrul lor, locurile fiind limitate.

În acest weekend se vor desfășura următoarele evenimente:

Sâmbătă, 13 iulie

1. Tur ghidat pe tema „Dimineti de vara în Delta Văcărești”

07:45 – Locul de întâlnire: intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

08:00 – Startul turului ghidat. Durata: ~2 ore, Distanța: ~2 km. Participarea este gratuită.

Limita: 60 de persoane. Link de înscriere AICI

2. Spectacol de teatru cu păpuși pentru copii: „Vulpea cea șireată”

08:30 – Locul de întâlnire: intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

09:00 – Începerea spectacolului.

Limita: 60 de persoane. Link de înscriere AICI

3. Atelier de creație pentru copii: „Cuib de păsări”

09:30 – Locul de întâlnire: intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens (pentru cei care nu participă la piesa de teatru).

Limita: 60 de persoane. Link de înscriere AICI

Duminică, 14 iulie

1.Tur ghidat pe tema „Dimineti de vară în Delta Văcărești”

07:45 – Locul de întâlnire: Intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

8:00 – Startul turului ghidat. Durata: ~2 ore, Distanța: ~2 km. Participarea este gratuită.

Limită: 60 de persoane. Link de înscriere AICI

2. Spectacol de teatru cu păpuși pentru copii: “Cocoșul cel năzdrăvan”

08:30 – Locul de întâlnire: Intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

9:00 – Începerea spectacolului.

Limita: 60 de participanți. Link de înscriere AICI

3. Atelier de creație pentru copii: „Buchet de flori”

Participanții pot lua parte la acest atelier imediat după spectacolul de teatru cu păpuși sau pot veni la punctul de informare din centrul parcului.

9:20 – Locul de întâlnire (pentru cei care nu participă la piesa de teatru): Intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

Limita: 60 de participanți. Link de înscriere AICI

4. Atelier de educație ecologică prin teatru pentru copii

9:50 – Locul de întâlnire (pentru cei care nu participă la activitate imediat după atelierul de creație): Intrarea în parc dinspre blocurile Asmita Gardens.

10:15 – Începerea atelierului.

Limita: 30 de participanți. Link de înscriere AICI

Festivalul Internațional EUROPAfest, un eveniment care reunește jazz, blues, pop și clasic, aduce în fața publicului un program de neratat. Vezi aici programul evenimentelor.

Programul artistic din cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” de pe Calea Victoriei se anulează, pentru acest weekend, din cauza caniculei anunțate pentru zilele de 13 și 14 iulie.

Totuși, se vor instaura doar zonele pietonale și se mențin expozițiile organizate la interior, de Muzeul Municipiului București și Școala de Artă. Vezi aici ce pot face bucureștenii în centru în proiectul Străzi Deschise după ce spectacolele au fost anulate din cauza caniculei.