Ce planuri au pentru serviciile secrete echipele candidaților Ciolacu, Ciucă, Lasconi și Geoană

Echipe formate din câte doi susținători ai candidaților Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și Mircea Geoană s-au confruntat joi seară la Antena 3, unde au răspuns la întrebări pe diferite teme.

Una dintre întrebări, pusă de Radu Tudor, a fost legată de poziția candidaților față de serviciile secrete. Iată ce au răspuns echipele de campanie:

Sanda Nicola (Echipa lui Geoană): A evitat subiectul, a vorbit despre armată

Ionuț Moșteanu (Echipa Elenei Lasconi): Serviciile de informații sunt scăpate de sub control. Sunt stat în stat. Politica USR e de readucere a serviciilor sub control civil. SRI nu mai are director civil de peste un an și jumătate, e inadmisibil.

Dominic Fritz (Echipa Lasconi): Elena Lasconi înțelege foarte bine că avem nevoie de servicii, nu e o poziție împotriva serviciilor. Dar legile sunt din anii 90, de atunci s-a schimbat realitatea, deci avem nevoie de o reformă legislativă.

Mircea Dinescu (Echipa Nicolae Ciucă): În comunism exista spaima de ascultare. Ea nu a dispărut după 30 de ani de capitalism. Am auzit de SRI doar când a fost vorba de afacerile unor oligarhi români. Dl Ciucă, pentru că are o structură de om cu carieră în armată, nu va fi atins de spaima politicienilor de serviciile secrete.

Lucian Romașcanu (Echipa Marcel Ciolacu): Am văzut ce înseamnă serviciile secrete în 20 de ani de președinți de dreapta. Marcel Ciolacu a spus că va trebui limitat mandatul șefilor, iar conducere celor două mari servicii va fi împărțită între Putere și Opoziție. De asemenea, va continua strategia de conectare a serviciilor cu aliații.