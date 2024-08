Ce cred cu adevărat veterinarii despre noi și animalele noastre de companie? Întrebări către medicii veterinari

Toată lumea are o părere despre ce este cel mai bine sau cel mai rău pentru animalul tău (mai ales pe Reddit). Ar trebui să gătești pentru pisica ta? Când este bine să eutanasiezi un câine pentru comportament rău? I-am întrebat pe medicii specializați în animale ce cred cu adevărat despre unele dintre cele mai des întâlnite întrebări legate de îngrijirea animalelor de companie, relatează The Cut.

Este bine să îmi pun câinele într-o cușcă?

Cel mai important lucru de reținut este că, pentru a folosi cu succes o cușcă, trebuie să o transformați în locul preferat al câinelui din lume. Creați un loc sigur. Mai ales pentru un câine temător, acesta este un lucru foarte important de avut.

Dacă câinele privește cușca ca pe un loc pozitiv, aceasta nu este o închisoare. Vă puteți uita la limbajul corpului lor. Intră acolo de unul singur? Are coada între picioare? Dacă un câine este stresat, nu va mânca. Dacă îi aruncați o recompensă și nu o mănâncă, asta vă spune ceva.

Cel mai rău este să puneți cușca la subsol, unde nu este nimeni prin preajmă. Puneți-o în bucătărie sau în camera de zi, unde este multă activitate. Nu vreți ca cușca să fie un indiciu de plecare. Când am făcut-o cu câinii mei, am făcut-o când am putut fi acasă cu ei. Și nu vreți să forțați câinele să intre în cușcă – aceasta este cheia. Unii câini pur și simplu nu se vor adapta la o cușcă sau la o cameră. – Dr. Susan Krebsbach

Ale cui nevoi sunt pe primul loc la veterinar – ale animalului meu de companie sau ale mele?

Veterinarii sunt servitorii a doi stăpâni. Avem un pacient și un client și, destul de des, aceste interese nu se aliniază. Cu mulți ani în urmă, mentorul meu, bioeticianul Bernard Rollin, a descris două modele diferite de practică veterinară. Exista ceea ce el numea modelul pediatrului, care este modul în care majoritatea membrilor societății percep medicii veterinari – ca apărători ai pacienților. Dar el a văzut practica veterinară și ca ceea ce a numit modelul mecanicului de garaj. În acest model, medicul veterinar spune pur și simplu: „Iată care sunt opțiunile pentru ceea ce puteți face cu animalul dumneavoastră, care este proprietate conform legii. Așa că spuneți-mi ce doriți și o voi face”.

În Regatul Unit, codul de conduită pentru medicii veterinari precizează foarte clar că bunăstarea animalelor este prima prioritate a unui medic veterinar, însă codurile de conduită americane nu precizează acest lucru. Al doilea obstacol este că medicii veterinari sunt angajați de oameni și plătiți de oameni, nu de animale. Există oameni care depind din punct de vedere economic de satisfacerea ființei umane, iar acest lucru ar conduce în mod natural la o situație în care medicul veterinar nu vrea să pară conflictual.

Cu ani în urmă, m-am confruntat cu o situație în care cred că am luat o decizie greșită.

Mă întâlnisem cu un client soț și soție care dețineau mai mulți Chihuahua, iar eu aveam grijă de doi dintre ei cu afecțiuni medicale cronice. Data următoare când am văzut câinii, a fost doar soțul.

În acea vizită, el mi-a spus că își pierduse soția din cauza cancerului. Bineînțeles, mi-am exprimat condoleanțele, dar de fiecare dată când l-am văzut ulterior, capacitatea sa de a avea grijă de acești câini a scăzut în mod evident. Cu o ocazie, a adus doi câini cu el. Mi-a spus că locuia într-o dubă, că își pierduse slujba și că nu își permitea să aibă grijă de toți câinii pe care îi avea.

Doi dintre câinii săi aveau peste zece ani și dorea să îi eutanasiez în mod uman, astfel încât ultima lor amintire de viață să fie alături de el. Nu a vrut să dea câinii la un adăpost. Așa că am făcut-o și regret asta până în ziua de azi. Eutanasia este menită să aducă beneficii beneficiarului morții. Dacă nu îi aduci beneficii, atunci nu este cu adevărat eutanasie. Trebuia să se pună capăt vieții vreunuia dintre cei doi câini? Nu, nu trebuia. – Dr. Barry Kipperman

Când este bine să eutanasiați un câine cu probleme?

După ce am lucrat în adăposturi, am văzut câini foarte periculoși care nu ar trebui să fie eliberați publicului. Odată, a existat un câine care a fost confiscat de controlul animalelor pentru că mușcase un copil mic de față. Acest câine era de imposibil de gestionat. Dar proprietarul a găsit un adăpost care a spus că ar fi dispus să ia câinele. S-a dus la adăpost, i-a dat lesa doamnei de la salvare, apoi a plecat cu mașina. Două minute mai târziu, ea a intrat și a spus: „Va trebui să puneți câinele ăsta în carantină. Tocmai m-a mușcat”. Următorul lucru care i-a ieșit din gură a fost: „Nu e vina lui. Mi-a căzut telefonul.” Cred că se apăra de faptul că acest câine tocmai o mușcase; era modul ei de a spune: „Este în regulă, nu-l eutanasiați”. Dar nu este un comportament normal ca un câine să te muște pentru că ți-a căzut telefonul.

Un astfel de câine nu va fi niciodată demn de încredere. Nu există niciun fel de dresaj care să te protejeze de el. Nu cred în sanctuarele pentru câini, deoarece cred că, de multe ori, acestea se transformă în situații de hărțuire sau în situații în care un animal trăiește într-o cușcă pentru tot restul vieții sale. Dar unii salvatori sunt atât de orbiți în fața posibilității ca un animal să fie atât de agresiv încât să devină un pericol pentru societate. În cele din urmă, a fost eutanasiat. – Dr. Heather Reeder

Există animale de companie „ușor de crescut”?

Există această percepție conform căreia achiziționarea unei șopârle sau a unei păsări va fi grozavă și poate va fi mai ușor de îngrijit decât un câine sau o pisică. Aproape toate problemele de sănătate pe care le vedem la aceste specii exotice se datorează faptului că nu sunt îngrijite corespunzător acasă. Una dintre cele mai frecvente afecțiuni pe care le văd la dragonii bărboși, la gecko leopard, la unele dintre aceste șopârle mici, se numește boală metabolică a oaselor.

Nu au vitamina D adecvată, adică nu primesc lumina potrivită. Practic, se transformă în aceste mici creaturi cartilaginoase pentru că nu mai au suficient calciu pentru a-și susține oasele. Este foarte trist. Vor intra în insuficiență organică multisistemică. Poate fi prevenită în proporție de 100% dacă îi tratați corespunzător. – Dr. Elaine Sheikh

Nu este corect și sănătos să gătești pentru animalul tău de companie?

Nimeni nu vă va recomanda să gătiți acasă pentru animalul dumneavoastră, decât sub supravegherea unui nutriționist veterinar. Oamenii sunt atât de speriați de mâncarea comercială pentru câini și de marile companii farmaceutice, deoarece acestea sunt deținute de aceste companii uriașe. Ei au impresia că sunt toxice și că le provoacă cancer și alte lucruri. Dar mâncarea pentru animale este cel mai bun lucru pe care îl poți da animalului tău.

Recent, am văzut o pisică. Proprietara gătea pentru pisica ei pentru că făcuse propriile cercetări pe internet. Pisica a venit la mine pentru o fractură de femur fără antecedente traumatice. Ea a jurat că pisica nu a suferit niciodată vreo traumă. I-am făcut o analiză completă a sângelui pentru că eram foarte suspicios în privința unei deficiențe nutriționale.

Acestea au confirmat că pisica avea dereglări electrolitice majore și hipocalcemie care au dus la fractură. Fractura a fost extrem de dificil de reparat în chirurgie, deoarece osul era aproape ca untul. Totuși, această femeie ținea atât de mult la pisica ei și nu și-a dat seama că făcea ceva greșit. – Dr. Carly Fox