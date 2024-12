Ce au căutat românii pe Google în 2024 – Campionatul European de Fotbal, Călin Georgescu, Ciocolată Dubai, Cum se votează?, definiţia „non-binar”

Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2024 au fost anunţate miercuri. Oamenii au fost interesaţi de candidatul surpriză din alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, de cel mai recent model iPhone, de ciocolata Dubai, „Dune 2” sau definiţia „Non-binar”, transmite News.ro.

Evenimentele sportive care i-au interesat pe români au fost: Campionatul European de Fotbal, acolo unde echipa României a ajuns până în optimile de finală ale competiţiei, Jocurile Olimpice, unde sportivii românii au obţinut rezultate foarte bune.

De asemenea, candidatul surpriză din alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, cel mai recent model iPhone sau informaţiile despre personalităţi precum Florin Piersic, Nicu Covaci sau Alain Delon au interesat publicul.

Formaţia Coldplay, care a susţinut două concerte anul acesta la Bucureşti, nu lipsite de controverse, şi desertul la modă Ciocolata Dubai au fost subiecte des căutate pe Google.

Cele mai populare filme, „Dune2” şi „Inside Out 2” au atras atenţia iar românii au fost interesaţi şi de târgurile de Crăciun din ţară şi din străinătate.

În contextul alegerilor din acest an, oamenii au căutat cel mai des: „Cum se votează?”, „Cum arată buletinele de vot?”, „Cum aflu unde votez?”, „Cum se alege viceprimarul?”.

Căutările au înregistrat o creştere susţinută faţă de 2023, pe o perioadă semnificativă de timp.

Căutări populare

Campionatul European de Fotbal, Călin Georgescu, iPhone 16, Jocurile Olimpice, Florin Piersic, Alain Delon, Nicu Covaci, Coldplay, Liam Payne,

Ciocolată Dubai

Filme

„Dune 2”, „Inside Out 2”, „Deadpool”, „Oppenheimer”, „Beetlejuice”, „Saltburn”, „Buzz House the Movie”, „Poor Things”, „Terrifier 3”, „The Idea of You”

Seriale

„Griselda”, „Maxton Hall”, „Shogun”, „Fool Me Once”, „House of the Dragon”, „Baby reindeer”, „Emily in Paris”, „Fallout”, „3 Body Problem”, „One Day”

Crăciun

Târg de Crăciun Bucureşti, Târgul de Crăciun Sibiu, Târg de Crăciun Cluj, Târgul de Crăciun Craiova, Vacanţă de Crăciun, Târg de Crăciun Viena,

Câte zile mai sunt până la Crăciun, Satul lui Moş Crăciun Predeal, Târg de Crăciun Budapesta, Târg de Crăciun Braşov

Diete

Dieta DASH, Dieta scandinavă Nupo, Dieta cu hrişcă şi chefir, Dieta cu cartofi şi iaurt, Dieta carnivoră, Dieta cu lapte, Ikonos dietă, Dieta Rina pe zile, Dieta Galveston, Mugur Isărescu dietă

Reţete

Ciocolată Dubai reţetă, Drob de miel reţetă, Reţetă pască, Reţetă drob, Reţetă pască fără aluat, Cremă de fistic reţetă, Socată reţetă, Babka reţetă, Reţetă socată 5 litri, Reţetă cataif

Cum…?

Cum se face ciocolata Dubai?, Cum se votează?, Cum arată buletinele de vot?, Cum se vopsesc ouăle?, Cum se face drobul?, Cum se recalculează pensia?, Cum arată sărăcia?, Cum se alege viceprimarul?, Cum arată fericirea mea?, Cum aflu unde votez?

Ce este…?

Non-binar definiţie, Ce este pe 24 aprilie 2024, Norovirus ce este, ARFID ce este, Ce este cataiful, Ce este Uber melc, Pinacotecă ce este,

Ce este botulismul, Ce este MPox, Nuvelă definiţie

Idei

Idei de afaceri 2024, Idei reţete mâncare, Idei de afaceri mici, Idei cadouri Ziua Îndrăgostiţilor pentru el, Mărţişoare handmade idei, Idei tatuaje,

Idei cadouri femei zi de naştere, Idei târg de toamnă şcoală, Idei amenajări băi gresie şi faianţă, Idei meniu săptămânal

Investiţii

În ce să investeşti în 2024, Aur de investiţie, Cum investesc la bursă, A investi, În ce să investeşti 50.000 euro, În ce să investeşti sume mici, Cum să investeşti banii, În ce să investeşti în 2025, Sinonim investiţie, Calculator randament investiţie