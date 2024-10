Ce am văzut la secțiile de votare din Chișinău / Cum se desfășoară alegerile prezidențiale și referendumul privind integrarea Republicii Moldova în UE

Scrutinul a început la ora 7 dimineața sub un cer plumburiu și o temperatură foarte aproape de îngheț. La ora 9 la liceul Mihail Sadoveanu din cartierul Rîșcani (nord-estul Chișinăului) a sosit la vot Alexandr Stoianoglo, principalul candidat al opoziției, susținut de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu o linie pro-rusă foarte clară.

La ieșirea de la urne, însoțit de soția sa și cele două fiice, Stoianoglo a declarat presei că Republica Moldova are nevoie de o altă guvernare și a promis că dacă va fi ales va promova o politică externă echilibrată, între Uniunea Europeană și Rusia. Candidatul PSRM a votat doar în alegerile prezidențiale, boicotând scrutinul referendar, pe care opoziția îl critică drept nenecesar și o manevră a președintei Maia Sandu pentru a fi realeasă în funcție din primul tur.

Alegătorii de la această secție care funcționează în localul liceului Mihai Sadoveanu sunt în bună măsură rusofoni și au refuzat să spună jurnaliștilor la ieșirea de la urne cum au votat. O doamnă de circa 60 de ani cu un cățel a răspuns în mod spontan că a votat pentru Stoianoglo și a lansat o insultă în limba rusă la adresa Maiei Sandu, care s-ar traduce prin “prostituată”.

Dar un alt alegător, vorbind în limba română, a spus că a votat pentru Europa și pentru Renato Usatîi, primarul orașului Bălți, candidat al Partidului Nostru (PN), situat pe locul trei în sondajele de opinie după Maia Sandu și Stoianoglo.

Usatîi este pro-rus, dar într-un mod mai subtil decât Stoianoglo. O jurnalistă mi-a relatat că a venit dimineață la secție cu un taxi al cărui șofer i-a spus că votează pentru Europa, dar că nu mai vrea s-o vadă pe Maia Sandu la televizor. Astfel de situații explică intenția de vot mult mai mare în favoarea Da-ului, care atinge 2/3 în sondaje, față de intenția de vot pentru Maia Sandu, care nu este asigurată de victorie din primul tur, potrivit acelorași sondaje.

În vestul capitalei, în cartierul Buiucani, se află liceul Petru Rareș, unde a votat la ora 11 președinta Maia Sandu. Ea a sosit la secția de votare însoțită de un grup de cetățeni care scandau “Moldova hai la vot!”, în mod evident susținători ai președintei.

La ieșirea de la vot președinta Maia Sandu a răspuns întrebărilor zecilor de jurnaliști, din Moldova și din străinătate care au înconjurat-o, dovadă a interesului fără precedent pentru alegerile din această mică republică fostă sovietică, angajată pe drumul spre UE în condițiile în care Uniunea a decis în iunie 2024 începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova.

“Moldovenii trebuie să-și determine singuri soarta nu minciunile și banii murdari”, a declarat președinta Maia Sandu, făcând aluzie la eforturile făcute prin interpuși de Federația Rusă pentru a sabota procesul electoral din Republica Moldova. Printre aceștia se numără politicianul fugar în Rusia, Ilan Șor, acuzat de trimiterea de bani prin cărăuși în Republica Moldova în sprijinul opoziției pro-ruse.

La Buiucani atmosfera era complet diferită de Rîșcani (sau Rîșcanovka în limba rusă), foarte favorabilă Da-ului la referendum și președintei Maia Sandu. Două femei în vârstă mi-au spus că au votat “pentru Europa, pentru că și noi avem copii acolo”, o motivație puternică a celor rămași în Republica Moldova.

Am stat de vorbă și cu un elev, care vota pentru prima oară: “La început aveam fluturi în stomac de emoție, dar după ce am votat am simțit o liniște interioară”, spunea tânărul, evident sprijinitor al Maiei Sandu și al Da-ului la referendum.

Nu există niciun dubiu că referendumul și alegerile prezidențiale vor fi validate, prezența la urne neavând nicio dificultate în a depăși treimea din electoratul total, adică circa 940.000 de voturi. O prezență importantă este înregistrată în Diaspora, unde deja a fost depășit numărul de 100.000 de mii, voturi care în mod normal se duc masiv spre Da la referendum și Maia Sandu la prezidențiale.

Votarea se încheie la 21 ora Moldovei (și a României), continuând în Diaspora, ultimele secții de votare închizându-se mâine dimineață pe coasta de vest a Statelor Unite și Canadei.

În caz că niciun candidat nu obține majoritatea absolută a voturilor valabil exprimate, atunci se organizează peste două săptămâni un al doilea tur de scrutin în primii doi clasați în primul tur, din cei 11 candidați înscriși în competiție.

Dacă la întrebarea “Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană?” electoratul răspunde în majoritate cu Da, atunci potrivit art. 75 (2) “Hotărârile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică supremă”, Parlamentul Republicii Moldova este obligat să modifice Constituția în consecință.

(Corespondență de la Chișinău)