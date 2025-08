Ce aeroporturi din România au echipamente care ar permite ridicarea restricţiilor de securitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doar unele aeroporturi din ţară deţin sau au iniţiat demersuri pentru achiziţionarea de echipamente de control de securitate ce permit ridicarea restricţiilor asociate procesării lichidelor, aerosolilor şi gelurilor, dar nici cele care au în dotare astfel de echipamente nu le pot folosi încă deoarece necesită o resoftare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comisia Europeană a autorizat instalarea pe aeroporturile din UE a scanerelor care le permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente cu lichide cu un volum mai mare de 100 de mililitri şi elimină obligaţia scoaterii dispozitivelor electronice din bagaje la controlul de securitate.

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj deţine astfel de scanere, însă acestea au nevoie de actualizări de soft din partea companiei producătoare.

„Lucrăm, în momentul de faţă, cu compania producătoare a scanerelor, pentru actualizarea softurilor astfel încât să extindă capabilităţile aparaturii şi să fie îndeplinite noile condiţii”, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo.

Acesta spune că nu poate estima un termen până la care scanerele de pe aeroport vor permite pasagerilor să transporte în bagajele de mână lichide cu volum mare şi să nu mai scoată din bagaje dispozitivele electronice.

Aeroportul Internaţional Craiova este primul aeroport din ţară care a fost dotat cu echipamente de scanare a sticlelor cu lichide de până la 2 litri şi a echipamentelor electronice, însă începând cu 1 septembrie 2024 Comisia Europeana a reintrodus restricţia privind transportul lichidelor în bagajele de mână, supunând toate echipamentele din această categorie unui nou set de teste în vederea certificării.

În acest moment, în Aeroportul din Craiova pasagerii nu mai trebuie să îşi scoată dispozitivele electronice din bagaje la controlul de securitate, iar în momentul în care dispozitivele pentru scanarea lichidelor vor primi certificare, aceştia vor putea trece şi cu sticle cu lichide sau geluri de până la 2 litri în bagajul de mână.

„Aeroportul Internaţional Craiova deţine 3 echipamente EDSCB, standard C3, model DETECT 1000, produse de IDSS Inc., pentru scanarea lichidelor, instalate şi puse în funcţiune în noiembrie şi decembrie 2023. Începând cu 1 septembrie 2024, Comisia Europeană a reintrodus restricţia privind transportul lichidelor în bagajele de mână, supunând toate echipamentele din această categorie unui nou set de teste în vederea certificării. Până în prezent a fost recertificat un singur model, potrivit listei ECAC pentru EDSCB, modelul deţinut de Aeroportul Internaţional Craiova, respectiv DETECT 1000, fiind în curs de recertificare”, a declarat pentru purtătorul de cuvânt al Aeroportului Craiova, Oana Răducănoiu.

Aeroportul Internaţional Craiova se află în plin proces de modernizare şi extindere a terminalelor şi aceeaşi situaţie este şi pentru echipamentele achiziţionate pentru noul terminal.

Aeroportul Internaţional Maramureş a achiziţionat două scanere care urmează a fi instalate în noul terminal de pasageri.

„Au fost achiziţionate două echipamente de scanare, ce vor fi montate în noul terminal de pasageri care urmează a fi dat în folosinţă până la sfârşitul anului. Valoarea investiţiei este de aproximativ 500.000 de lei (…). Aerogara nouă se află în fază avansată de construcţie, iar mutarea operaţiunilor în noul terminal se va efectua în timp util, imediat terminării investiţiei. Deocamdată, pasagerii curselor interne şi externe sunt îmbarcaţi din vechea aerogară” a declarat, pentru AGERPRES, directorul de dezvoltare, Ionuţ Caraba.

La Oradea, echipamente de scanare de generaţie nouă ar putea fi achiziţionate abia peste doi ani, în condiţiile în care cele aflate în exploatare sunt din 2020.

Managerul Aeroportului Oradea, Răzvan Horga, a declarat, pentru AGERPRES, că orice achiziţie de tehnologie nouă depinde de alocările bugetare.

„Nu avem asemenea echipamente, dar, desigur, avem în vedere achiziţia odată cu atingerea limitei de viaţă a echipamentelor pe care le avem în acest moment în exploatare, care sunt operaţionalizate de aproximativ cinci. Sperăm că vom reuşi să iniţiem achiziţia în următorii doi ani, însă depinde de alocările bugetare cu acest scop”, a spus Horga.

Aeroportul Internaţional Satu Mare nu are un număr anual de pasageri suficient de mare pentru a justifica achiziţionarea de scanere care permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente mari cu lichide, potrivit conducerii instituţiei.

„Da, la aeroportul din Cluj-Napoca, ce are un trafic de pasageri de două milioane pe an, aceste scanere se justifică. La noi, care anul trecut am avut 70.000 de pasageri, iar anul acesta sperăm să ajungem la 100.000, nu se justifică. Preţul este de trei ori mai mare. Noi am preferat să investim în modernizarea infrastructurii, să avem, mai întâi, o ‘casă’ mai mare”, a precizat, pentru AGERPRES, Mihai Pătraşcu, directorul aeroportului.

Potrivit acestuia, aeroportul a avut un proiect de modernizare ce adus la triplarea capacităţii de primire a pasagerilor, de la 150 la 450 de persoane, investiţie ce se va finaliza în luna decembrie.

„Avem planuri mari pentru anul viitor, planuri ce ar putea duce la creşterea numărului de pasageri pe aeroportul nostru. În aceste condiţii, ne putem gândi şi la achiziţionarea de noi scanere”, a punctat Mihai Pătraşcu.

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a arătat, miercuri, la solicitarea AGERPRES, că a iniţiat achiziţia echipamentelor de control de securitate încă de anul trecut, însă acestea necesită recertificare din partea Comisiei Europene.

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a iniţiat achiziţia acestor echipamente încă din anul 2022, odată cu demararea procedurilor de construire a noului terminal. Achiziţia a fost finalizată în cursul anului 2024. Ulterior, Comisia Europeană a decis suspendarea utilizării acestor tipuri de echipamente începând cu data de 01.09.2024, ca urmare a identificării unor deficienţe. Pentru a putea fi utilizate în continuare, echipamentele trebuie să fie recertificate de către Comisie, proces care poate fi iniţiat doar de către producător. După obţinerea recertificării, Aeroportul Transilvania Târgu Mureş va putea utiliza aceste echipamente pentru controlul de securitate, fără a mai fi necesară scoaterea lichidelor sau a dispozitivelor electronice de mari dimensiuni din bagaje”, a precizat Aeroportul Transilvania Târgu Mureş.

Numărul de pasageri deserviţi în cursul anului 2024 de Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost de 213.312.

O situaţie similară este şi la Aeroportul Internaţional „Traian Vuia” din Timişoara (AIT), unde se menţin restricţiile privind transportarea lichidelor în bagajul de mână, până la resoftarea echipamentelor care verifică aceste lichide, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt Amalia Matei.

„Sunt echipamente moderne, noi, doar că trebuie să le facă şi acelora o resoftare, operaţiune care poate dura câteva luni, nu depinde de noi. Deci, practic, noi suntem în interdicţie, până la resoftare. Anunţurile, probabil, vor fi făcute de fiecare aeroport, în momentul în care reuşesc să rezolve problema. Contractele pentru echipamente sunt ale aeroportului şi aeroportul discută cu companiile respective, dar şi ale SRI, care trebuie să valideze la rândul lui dacă sunt conforme”, a afirmat Amalia Matei.

Ea a detaliat că pe 6 decembrie 2022 au fost indicate restricţiile referitoare la lichidele din bagajele de mână, care spuneau că nu trebuie să se depăşească volumul de 100 de mililitri inclusiv. Momentul în care au fost ridicate aceste restricţii a coincis cu operaţionalizarea echipamentelor în cazul Aeroportului din Timişoara.

„Comisia Europeană a revenit şi a reintrodus restricţiile de la 1 septembrie 2024, pentru că la unele dintre echipamentele aflate în monitorizare s-a constatat că există nişte ‘rateuri’ când treceau lichidele; practic nu puteau să identifice conţinutul”, a punctat purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internaţional din Timişoara.