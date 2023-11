Cazurile multiple de gripă din China sunt sub control eficient, declară ministrul de Externe

O creștere recentă a bolilor respiratorii în China este o problemă comună cu care se confruntă că toate țările și autoritățile chineze o au sub control eficient, a declarat miercuri ministrul chinez de externe Wang Yi, scrie Reuters.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut săptămâna trecută Chinei să furnizeze informații detaliate privind o creștere a bolilor respiratorii și a cazurilor raportate de pneumonie la copii.

Însă un oficial al OMS a declarat luni că sporul de îmbolnăviri din China nu este la fel de mare ca înainte de pandemia COVID-19 și a reiterat că nu au fost descoperiți agenți patogeni noi sau neobișnuiți în cazurile recente.

„Recent, am văzut câteva grupuri de cazuri de gripă în rândul copiilor în anumite părți ale Chinei. De fapt, acesta este un fenomen foarte comun în multe țări, iar în China acest lucru a fost pus sub control eficient”, a declarat Wang reporterilor la sediul ONU din New York, unde prezidează o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU privind conflictul dintre Israel și Hamas.

„Interacțiunile Chinei cu comunitatea internațională nu vor fi afectate de niciun factor și salutăm mai multe vizite ale prietenilor din întreaga lume”, a spus el. Atât China, cât și OMS s-au confruntat cu întrebări privind transparența raportării primelor cazuri de COVID-19 care au apărut în orașul Wuhan, din centrul Chinei, la sfârșitul anului 2019.