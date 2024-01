Cazul bărbatului călcat intenţionat cu maşina la Slatina: Inculpatul contestă măsura arestului preventiv / Victima îşi urmărea fosta concubină, actuala parteneră a celui care l-a rănit / Victima are nevoie de peste 100 de zile de îngrijiri medicale

Bărbatul care l-a călcat intenţionat cu maşina pe fostul concubin al iubitei sale, pe o stradă din Slatina, contestă măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul Olt. Procurorii au stabilit că tânărul călcat cu maşina îşi urmărea fosta concubină, care obţinuse un ordin de protecţie, acesta fiind motivul conflictului dintre cei doi. În urma incidentului, victima are nevoie de peste o sută de zile de îngrijiri medicale, iar cel care conducea maşina este ercetat pentru tentativă de omor, relatează News.ro.

Dulgheru Robert-Constantin, cel care l-a călcat intenţionat cu maşina pe fostul concubin al iubitei sale, a contestat măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul Olt în cursul zilei de duminică.

”Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt nr.368/P/2023. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Dulgheru Robert-Constantin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor (…) pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 31.12.2023 până la data de 29.01.2024, inclusiv. Conform art. 230 C.p.p. se va emite mandatul de arestare preventivă. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, este decizia pronunţată de magistraţi.

Procurorii au stabilit că incidentul s-a produs sâmbătă, la ora 09:24, pe strada Ionaşcu din municipiul Slatina.

”În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că numitul D. R.- C., în vârstă de 30 de ani, din mun. Slatina, jud. Olt, în timp ce conducea autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare HD 99 JYT, pe fondul unui conflict mai vechi, a lovit cu intenţie, cu autoturismul, pe victima D. C.- L., în vârstă de 30 de ani, din mun. Slatina, care, în calitate de conducător auto, coborâse din autoturismul marca Citroen cu numărul de înmatriculare DJ 16 NEE, după care numitul D. R.- C a târât victima de pe partea carosabilă, până pe trotuar, călcându-l cu roţile autoturismului, provocându-i leziuni traumatice care necesită 100-120 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, au anunţat procurorii.

Potrivit acestora, în autoturismul marca BMW se afla, în calitate de pasager, şi fosta concubină a victimei, împotriva acestuia din urmă fiind emis ordin de protecţie provizoriu de către Judecătoria Balş, în perioada 05.12.2023 – 05.03.2024.

Ordinul de protecţia viza ”interzicerea oricărui contact cu victima şi obligaţia păstrării unei distanţe faţă de M. L. F”.

Cu toate acestea bărbatul care a fost călcat cu maşina ăşi urmărea fosta concubină, acesta fiind motivul conflictului dintre cei doi bărbaţi.