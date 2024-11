Cătălina Poiană, Colegiul Medicilor: Medicii au obligaţia să intervină când este o urgenţă majoră, sunt reglementări în acest sens / ”Trebuie să fie întotdeauna în favoarea pacientului şi spre binele pacientului”

Medicii au obligaţia să intervină când este o urgenţă majoră, sunt reglementări în acest sens, iar decesul adolescentului de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu este un caz izolat şi nu poate să reprezinte o problemă generalizată, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, transmite Agerpres.

„Îmi place să cred că acest caz de la Târgu Jiu este o problemă izolată şi că nu poate să reprezinte o problemă generalizată. Este nevoie întotdeauna de reglementări mai bune, dar în acelaşi timp există, la ora actuală, suficiente reglementări care să demonstreze faptul că medicii din România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu competenţa specialităţii pe care au dobândit-o, (…) au obligaţia să intervină, atunci când este vorba despre o urgenţă majoră, care pune viaţa în pericol, deci, cu risc vital, situaţie în care îşi pot depăşi aceste competenţe. Acest lucru este prevăzut clar în Legea 95 (…) în Codul deontologic al medicilor (…) este prevăzut că situaţia în care medicul îşi poate depăşi competenţele este când cu bună-credinţă intervine într-o condiţie de urgenţă, care este ameninţătoare de viaţă sau cu risc vital (…) formularea este cu risc vital”, a spus Cătălina Poiană, duminică, într-o conferinţă de presă prilejuită de concursul de intrare în rezidenţiat, întrebată de jurnalişti pe tema decesului adolescentului la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Ea a subliniat că profesia medicală înseamnă nu doar cunoştinţe, ci presupune şi responsabilitate, empatie şi asumare de decizie. „Acest lucru este, de asemenea, reglementat în Legea 95, medicul sau medicina este o profesie liberală, în care medicul are independenţa de a decide conduita care trebuie să fie întotdeauna în favoarea pacientului şi spre binele pacientului”, a declarat Cătălina Poiană.

Ea a atras atenţia că distribuţia medicilor la nivel naţional şi pe specialităţi este destul de dezechilibrată.

Cătălina Poiană a menţionat că Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a solicitat Colegiului Medicilor din România un punct de vedere privind intervenţia chirurgilor generalişti şi că se redactează un răspuns.

„În adresa respectivă este precizat faptul că la Târgu Jiu există un compartiment de chirurgie pediatrică, în cadrul uneia dintre secţiile de chirurgie, în care sunt doi medici, ambii în concedii, unul de boală, unul fără plată, şi există însă totuşi în ambulatoriul integrat al spitalului, cu un contract de muncă, nu am înţeles din scrisoare exact şi am cerut lămuriri suplimentare, care e forma de angajare a acelui medic, care este într-adevăr chirurg pediatru”, a precizat Cătălina Poiană.

Potrivit sursei citate, Colegiul Medicilor din Gorj s-a autosesizat în cazul decesului adolescentului la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

„Am luat legătura imediat ce am aflat despre acel caz cu preşedintele Colegiului din Gorj şi am discutat posibilitatea autosesizării. Am înţeles că s-a autosesizat (…) au solicitat documentele necesare la spital şi (…) la departamentul de jurisdicţie s-a început această analizare a documentelor, care ulterior vor fi analizate în comisia de disciplină”, a spus Cătălina Poiană.

Un medic chirurg şi un medic de la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Târgu Jiu au fost amendaţi de către Direcţia de Sănătate Publică Gorj cu câte 3.000 de lei, în urma decesului, în unitatea sanitară, a unui băiat de 16 ani din comuna Scoarţa.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după decesul băiatului.

