Cătălin Drulă despre guvernul Ciolacu 2: Rânjește din iad Ceaușescu când vede o nouă nomenclatură și niște noi securiști care se agață cu disperare de putere

Cătălin Drulă, deputat și fost președinte USR, a criticat dur guvernul Ciolacu 2. ”Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, domnule Ciolacu, arată de fapt că n-ați înțeles nimic. Guvernarea minciunii continuă. Guvernul Ciolacu 2 este sub sloganul “la vremuri noi, tot voi”, a spus el în discursul din Parlament.

Drulă a criticat lipsa reformelor și ”minciunile” coaliției PSD-PNL-UDMR.

”Am intrat în aceste discuții pentru o eventuală guvernare cu două idei clare: adevăr și reforme. Și am găsit exact opusul. Ascunderea adevărului și dorința de a continua exact ca până acum. Ați mințit. Ați mințit privind economia. JP Morgan spune într-o notă emisă astăzi că poziția fiscală a României este printre cele mai rele vreodată pentru un an în care nu este recesiune. Dumneavoastră, într-o postare și într-un rar moment de sinceritate, numiți situația ca gravă. Păi, cine ne-a adus aici, domnule Ciolacu? Cine a guvernat în ultimii trei ani? Cine ne spunea că totul e roz? Cine ne spunea că bugetele sunt realiste? Cine vă spunea de aici în fiecare an la buget că cheltuielile sunt subevaluate și că veniturile sunt supraevaluate? E bun domnul Boloș că a pus 10 miliarde pe linia de digitalizare din venituri din care au fost zero pe anul ăsta? E bun de l-ați reciclat, domnilor de la PNL, pe alt post în minister? Cum arată asta că ați înțeles ceva din aceste alegeri? Cine i-a mințit pe pensionari? Creșterea din septembrie ce a fost? Un avans din ceea ce era dreptul lor natural pe care acum îl luați, adică indexarea de la 1 ianuarie? Ce fel de a guvern e ăsta bazat pe minciuni în care strategii partidului spun: Marcele, crește pensiile, că altfel nu luăm? Tot ați luat jumate, tot v-ați pierdut legitimitatea de la o majoritate de 60 a scăzut la 34%”, a spus Drulă.

El a acuzat PSD și PNL că au distorsionat votul la alegerile prezidențiale prin sprijinul pentru candidații extremiști: ”Ați mințit și privind alegerile. Eu nu știu cu rușii, că n-am văzut dovezi, dar știu sigur că PSD a băgat vreo 200.000 de voturi la domnul Simion și PNL a plătit TikTok-ul domnului Georgescu. Și, mă rog, văd că acum vine cumva și înapoi că din partea asta a sălii, din păcate, au fost 20 de voturi pentru președintele PSD”.

”Aseară am văzut împreună cu familia filmul Anul Nou care n-a fost și mă gândeam în clădirea asta, obsesia unui nebun, că Ceaușescu rânjește cumva de acolo din iad când vede că la 35 de ani de la Revoluție trăim tot în minciună și trăim o zi dureroasă. Votul asupra unui nou guvern ar trebui să fie întotdeauna un motiv de speranță, un nou început.

Dar eu vă întreb: ce speranță să aibă oamenii tot cu Iohannis la Cotroceni, tot cu Ciolacu premier? Acum vreți să ne mai aduceți și fantoma lui Crin Antonescu și să ni-l băgați pe gât? La 35 de ani de la Revoluție, rânjește din iad Ceaușescu, când vede o nouă nomenclatură și niște noi securiși care se agață cu disperare de putere. Și eu am atât să le spun românilor: să nu-și piardă speranța și le promit că vom lupta cu minciuna până la ultima fărâmă de energie. Și a lupta cu minciuna începe cu un vot împotriva acestui guvern”, a mai spus el.