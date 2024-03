Cătălin Cîrstoiu spune că n-are de gând să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, chiar dacă se fac speculații în sensul acesta: „Sunt candidatul PSD – PNL şi aşa vom merge până la capăt”

Candidatul PSD – PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a reiterat vineri că nu are de gând să se retragă din cursa electorală, subliniind că va merge până la capăt, dar există „grupuri de interese” care „alimentează” o astfel de informaţie pentru că „le este teamă”, relatează Agerpres.

„Nu mă retrag din nicio cursă şi vreau să le spun acelor grupuri de interese care alimentează public o astfel de informaţie să-şi vadă de treaba lor. Eu înţeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă şi merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată o luptă cu viaţa unui om, acum e o luptă pentru sănătatea oraşului, sunt candidatul PSD – PNL şi aşa vom merge”, a transmis Cîrstoiu, prezent la târgul care se desfăşoară în curtea Ministerului Agriculturii.

Întrebat ce strategie va aborda pentru a-i învinge pe rivalii săi, Cristian Popescu – Piedone şi Nicuşor Dan, poziţionaţi mai bine în sondaje, Cîrstoiu a afirmat că nu vede competiţia aceasta ca pe un război, iar scopul său este acela de a schimba ceva în Capitală.

„Eu îmi transmit mesajul către cetăţeni, eu nu o văd ca pe un război, ca pe o luptă, nu mă războiesc cu cetăţenii acestui oraş, nu mă lupt cu cetăţenii acestui oraş. Din punctul meu de vedere, eu îmi transmit mesajul, al unui om care chiar vrea să schimbe ceva în Capitală”, a explicat el. „Pe 9 iunie mă veţi felicita”, a completat Cătălin Cîrstoiu.

El a menţionat că există un program pentru Bucureşti, elaborat de oameni cu expertiză în domeniile lor de activitate.

„Este un program pentru Bucureşti, făcut în baza opiniei pe care o am de la oamenii care sunt experţi în domeniile lor de activitate. În egală măsură, avem programele celor două partide, sunt 10 domenii de activitate majore pentru Capitală şi sunt structurate în funcţie de preferinţele cetăţenilor. Vom face nişte mese rotunde cu echipele din fiecare domeniu, pentru că vrem să facem o lansare în dezbatere publică, în care partenerul nostru va fi media, în aşa fel încât să validăm dacă opinia noastră este corectă pentru Capitală. După ce vom termina aceste mese rotunde, vom face lansarea proiectului pentru Bucureşti. Nu vrem să venim cu minciuni, vrem să venim cu lucruri corecte şi cu lucruri etapizate pe fiecare moment de execuţie, pe fiecare etapă din proiect, astfel încât cetăţeanul să ştie. Nicuşor Dan spunea: a doua zi după ce merg la Primărie o să avem apă caldă. nu a fost aşa. Eu nu am să spun asta, am să spun cum vom face să avem apă caldă”, a susţinut managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Cîrstoiu a afirmat că în declaraţia sa de avere sunt trecute toate activele pe care le deţine la societăţile comerciale la care este acţionar.

„Eu, de 20 de ani, împreună cu soţia mea, am muncit de ne-au sărit capacele ca să ne construim o reputaţie, un renume profesional şi să facem bine. Dacă astăzi sunt unii interesaţi să transforme munca unor oameni într-un subiect de dezbatere publică, e treaba lor. Eu nu am încălcat nicio lege şi, până la urmă, hai să ne lămurim, e bine să fii fără un ban în buzunar şi să te duci într-o funcţie publică pentru alte interese sau e bine să te duci că eşti convins că poţi să faci ceva în plus, necontând acest aspect. În declaraţia de avere sunt trecute toate activele pe care le deţin la societăţile comerciale la care sunt acţionar. Asta e singura informaţie care se trece în declaraţia de avere. Persoanele juridice deţin patrimoniu, am plătit taxe, am plătit impozite, tot ce am dobândit am dobândit prin muncă, nu am nimic de ascuns. Ce aţi fi vrut, să merg cu trotineta sau să merg cu bicicleta sau să merg cu o maşină mai ieftină şi să ascund maşina în garaj? Nu, sunt un om cinstit şi nu am de gând să ascund. Sunt bani munciţi din conturile personale”, a susţinut candidatul PSD – PNL.

El a discutat producătorii veniţi la târg, a gustat din produsele acestora şi s-a pronunţat pentru promovarea producţiei şi consumului de alimente româneşti.

„Eu vreau să văd produse româneşti şi în pieţe şi cred că ăsta va fi un punct major al programului nostru – de a stimula producătorii să vină cu produse în pieţe, cu produse autentice. Îmi place în egală măsură să văd extinderea în supermarketurile din Bucureşti a raioanelor de produse româneşti. E un sentiment naţional, un sentiment care trebuie cultivat şi felicit pe domnul ministru şi cred că ce face dânsul deschizând curtea ministerului pentru producători şi pentru cei care promovează produsele româneşti să fie repetabil. Asta ar trebui să fie făcut la nivelul tuturor primăriilor de sector şi, de ce nu, în zonele de agrement ale Bucureştiului, unde oamenii pot să vadă şi altceva”, a arătat candidatul PSD – PNL la Primăria Capitalei.