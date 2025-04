Cărţi care „lărgesc orizonturile”, pe lista scurtă a International Booker Prize 2025

Scriitorii Hiromi Kawakami, Solvej Balle şi Vincenzo Latronico se numără printre cei şase autori selectaţi anul acesta pe lista scurtă a International Booker Prize, care este alcătuită pentru prima dată doar din volume publicate la edituri independente, informează marţi The Guardian, potrivit Agerpres.

Şase scriitori alături de traducătorii lor concurează pentru premiul în valoare de 50.000 de lire sterline, al cărui câştigător va fi anunţat pe 20 mai, urmând ca recompensa bănească să fie împărţită în mod egal între autor şi traducător.

Scriitoarea japoneză Hiromi Kawakami, cunoscută pentru romanul ”Strange Weather in Tokyo”, a fost nominalizată pe lista scurtă graţie romanului ”Under the Eye of the Big Bird”, tradus de Asa Yoneda. Scriitoarea daneză Solvej Balle şi traducătoarea scoţiană Barbara J. Haveland au fost selectate pentru ”On the Calculation of Volume I”, primul volum dintr-o preconizată septologie în care protagonista Tara rămâne blocată într-o buclă temporală.

De asemenea, traducătoarea engleză Sophie Hughes se regăseşte pe lista scurtă din acest an graţie traducerii din limba italiană a volumului ”Perfection”, scris de Vincenzo Latronico. Este pentru a treia oară când Sophie Hughes este prezentă pe lista scurtă, deţinând recordul pentru cele mai multe nominalizări pe lista lungă şi scurtă a premiului.

”Aceste cărţi care ne lărgesc orizonturile se întreabă ce ne pregăteşte viitorul sau cum putem plânge, venera sau supravieţui”, a declarat scriitorul şi preşedintele juriului, Max Porter. ”Ele oferă răspunsuri complexe, câteodată pesimiste, câteodată radical de optimiste la aceste întrebări. Luate împreună formează nişte lentile miraculoase prin care putem privi experienţa umană, atât partea cu adevărat neliniştitoare, cât şi cea dureros de frumoasă”, a adăugat el.

Titlurile selectate sunt volume scurte, patru dintre acestea având mai puţin de 200 de pagini, printre care şi ”Perfection”, de Vincenzo Latronico. Romanul, povestea unui cuplu de expaţi mileniali care trăiesc la Berlin, ”transcende satira comunităţii de hipsteri din anii 2010 prin profunzimea observaţiilor sociologice ale lui Latronico”, a scris Thomas McMullan în The Guardian. ”Cronica Berlinului contemporan este cea mai pregnantă atunci când articulează felul în care un anumit timp de globalizare ne dislocă din mediul nostru”, a adăugat el.

”Small Boat”, de Vincent Delecroix, tradusă din franceză de Helen Stevenson, a fost de asemenea selectată. Cartea a fost scrisă în trei săptămâni şi are la bază înregistrări ale unui eveniment real, petrecut în noiembrie 2021, când o barcă gonflabilă care transporta migranţi din Franţa în Regatul Unit s-a scufundat în Canalul Mânecii, provocând moartea a 27 de persoane aflate la bord.

O carte tradusă din kannada – o limbă vorbită de zeci de milioane de persoane în principal în statul Karnataka, din sud-vestul Indiei – figurează pe lista scurtă pentru prima dată în istoria Booker Prize: ”Heart Lamp”, de Banu Mushtaq, tradusă de Deepa Bhasthi. Conţine 12 povestiri publicate iniţial în perioada 1990-2023 şi care documentează vieţile femeilor şi fetelor din comunităţile musulmane din sudul Indiei.

Lista scurtă este completată de ”A Leopard-Skin Hat”, de Anne Serre, tradusă din franceză de Mark Hutchinson. Anne Serre a scris această carte, care are în prim-plan o femeie cu tulburări psihologice grave, în primele şase luni scurse după sinuciderea surorii ei. ”Am vrut să creez un memorial dedicat ei”, a declarat Anne Serre.

Celelalte titluri prezente pe lista lungă de anul acesta au fost: ”The Book of Disappearance” de Ibtisam Azem, tradusă de Sinan Antoon; ”There’s a Monster Behind the Door” de Gaëlle Bélem, tradusă de Karen Fleetwood şi Laëtitia Saint-Loubert; ”Solenoid” de Mircea Cărtărescu, în traducerea lui Sean Cotter; ”Reservoir Bitches” de Dahlia de la Cerda, tradusă de Julia Sanches şi Heather Cleary; ”Hunchback” de Saou Ichikawa, tradusă de Polly Barton; ”Eurotrash” de Christian Kracht, tradusă de Daniel Bowles; şi ”On a Woman’s Madness” de Astrid Roemer, tradusă de Lucy Scott, transmite Agerpres.

Alături de Max Porter, din juriul de anul acesta mai fac parte poetul Caleb Femi, scriitoarea Sana Goyal, autorul şi traducătorul Anton Hur şi muziciana Beth Orton.

Printre laureaţii ediţiilor precedente s-au aflat Han Kang – câştigătoarea premiului Nobel pentru literatură în 2024 -, Olga Tokarczuk, Lucas Rijneveld. Anul trecut, scriitoarea Jenny Erpenbeck şi traducătorul Michael Hofmann au câştigat premiul International Booker graţie romanului ”Kairos”.