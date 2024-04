Cartea care va critica filmele lui Stanley Kubrick urmează să fie publicată/ Regizorul a văzut și a „șters întregul proiect”

La o jumătate de secol de când regizorul perfecționist a jurat să o blocheze, o critică ce a îndrăznit să discute defectele din filmele sale va fi publicată, relatează The Guardian.

Stanley Kubrick, perfecționistul neobosit care a regizat unele dintre cele mai mari filme clasice ale cinematografiei, era atât de sensibil la critici încât, în 1970, a amenințat cu acțiuni în justiție pentru a bloca publicarea unei cărți care îndrăznea să discute defectele din filmele sale.

Regizorul filmelor Spartacus și 2001: A Space Odyssey a avertizat autorul și editorul cărții că se va lupta „cu dinții și cu unghiile” și că va „folosi toate mijloacele legale de care dispune” pentru a împiedica publicarea ei – și așa a și făcut.

Acum, la 25 de ani de la moartea sa, cartea pe care Kubrick nu a vrut să o citească nimeni este publicată, cu mai mult de jumătate de secol întârziere.

The Magic Eye: The Cinema of Stanley Kubrick de Neil Hornick are acum trei prefețe care reflectă cruzimea cu care subiectul său a încercat să blocheze publicarea și să își controleze imaginea.

Hornick, acum în vârstă de 84 de ani, din Londra, a declarat că amenințările juridice ale lui Kubrick au fost un șoc: „Îl consider un episod dureros”.

În urmă cu mai bine de 50 de ani, a fost însărcinat să scrie prima carte despre Kubrick de către The Tantivy Press, un specialist în cinematografie. Inițial, Kubrick a fost de ajutor, împărtășind vizionarea unor copii ale filmelor sale care altfel erau inaccesibile.

Dar, după ce a văzut o schiță a cărții, cineastul s-a răzgândit și a blocat publicarea acesteia. El s-a plâns că acea carte conținea „un rezumat al lucrurilor bune despre [fiecare] film, urmat de un rezumat al punctelor rele, care, în opinia [lui Kubrick], depășesc întotdeauna punctele bune din cauza modului prea emfatic în care sunt prezentate aceste critici”.

Tantivy semnase un acord cu Kubrick în care se preciza că nu va publica nimic „până când întregul conținut nu va fi aprobat în scris de mine [Kubrick]”.

Hornick a spus: „Am înțeles că acordul său legal cu editorul îl îndreptățea să se asigure că cartea este corectă din punct de vedere faptic. Nu mă așteptam ca întreaga carte să fie respinsă”.

Avocații lui Kubrick au fost clari: „Dacă … s-ar face vreo încercare de către dumneavoastră sau de către orice alt editor de a publica manuscrisul existent fără aprobarea sa, Clientul nostru nu va avea altă alternativă decât să accepte sfatul nostru de a lua toate măsurile care îi sunt la îndemână pentru a împiedica o astfel de publicare și de a cere despăgubiri pentru daunele suferite.”

Kubrick a estimat că criticile „inacceptabile” reprezentau o treime din manuscrisul de 70.000 de cuvinte. Dar nu a precizat niciodată ce anume a provocat o asemenea ofensă, iar Hornick a fost nedumerit, deoarece credea că criticile nu erau atât de ample.

Acestea au apărut în principal într-un capitol despre Lolita, o adaptare din 1962 a controversatului roman al lui Vladimir Nabokov despre un bărbat care devine obsedat de o fată de 12 ani.

În carte, Hornick scria: „Există lucruri bune în Lolita. Dar, în prea multe privințe, își risipește, sărăcește și convenționalizează materialul sursă, golindu-l de complexitatea, nimfismul și erotismul său”.

El a spus: „Am considerat că versiunea cinematografică este în mare parte o trădare inutilă a romanului original din care a fost adaptată. Cu toate acestea, mi-am exprimat o mare admirație pentru majoritatea celorlalte filme ale sale.” Cartea sa descrie 2001 ca fiind „o realizare magistrală”, iar filmul lui Kubrick din 1957 despre Primul Război Mondial, Paths of Glory, ca fiind „un film de o sofisticare vizuală amețitoare”.

Kubrick nu a răspuns niciodată ofertei sale de a revizui secțiuni substanțiale, „atâta timp cât integritatea critică a cărții nu era pusă în pericol”, îi scrisese Hornick. În schimb, cineastul a colaborat îndeaproape cu prietenul său, criticul de film Alexander Walker, la o carte intitulată Stanley Kubrick Directs, publicată în 1972. „Cine ar putea să mă învinovățească pentru că nu am vrut să prelungesc agonia, renunțând la tot acest imbroglio regretabil și continuându-mi propria mea viață creativă?”, a spus el.

Întrebat dacă este amărât de faptul că avocații lui Kubrick au blocat publicarea cărții sale, Hornick a spus: „Poate că la momentul respectiv, da, și foarte frustrat, dar nu pentru mult timp, deoarece eram foarte ocupat cu alte proiecte.”

Filippo Ulivieri, un important cercetător al lui Kubrick, a declarat: „Este destul de șocant să citești corespondența dintre avocații lui Kubrick și editorul lui Neil… Kubrick dorea o carte care să-i laude filmele, iar cartea lui Neil nu era așa. Filmele sale de până atunci fuseseră recenzate pozitiv – deși unii critici, mai ales din New York, fuseseră critici. Așa că avea nevoie de o carte care să fie complet pozitivă.

„Cu o analiză a filmelor cu picioarele pe pământ, orientată spre meșteșug, cartea [lui Hornick] ar fi ciopârțit mitul regizorului atotputernic, care nu dă greș niciodată?”

Ulivieri a adăugat că, spre deosebire de multe altele, cartea lui Hornick „oferă o viziune foarte precisă și nepărtinitoare asupra filmelor lui Kubrick”. „Este foarte greu să găsești măcar un singur defect semnalat în literatura despre Kubrick”.

The Magic Eye ar fi putut rămâne neluat în seamă. Cu toate acestea, Hornick a fost abordat de Sticking Place Books, cu sediul la New York.

Paul Cronin, de la editura respectivă, a declarat: „Reacția sa la The Magic Eye a arătat obsesiile lui Kubrick pentru controlul imaginii duse la extrem. Nu a făcut doar modificări – a șters întregul proiect. Acum, la aproape 55 de ani după ce Neil Hornick a finalizat-o, cititorii pot în sfârșit să-și facă propriile judecăți despre cartea pe care Kubrick era atât de implacabil de hotărât să o țină departe de ochii publicului.”

Hornick scrie în prefața sa: „Având în vedere soarta tristă a cărții mele, am crezut că am terminat cu Kubrick. Dar, așa cum sunt sigur că au descoperit și alții înainte și după mine, nu se termină niciodată cu adevărat cu el. Dacă ai fost mușcat o dată – sau este cuvântul „lovit”? – de microbul Kubrick, acesta îți intră în sânge și te însoțește toată viața… Rămân interesat de el până în ziua de azi.”

The Magic Eye: The Cinema of Stanley Kubrick de Neil Hornick va fi publicat pe 30 aprilie la Editura Sticking Place Books.