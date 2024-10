Carlos Sainz pleacă din pole position la Marele Premiu al Mexicului de Formula 1

Spaniolul Carlos Sainz va pleca din pole position la Marele Premiu al Mexicului de Formula 1 de duminică, după ce a stabilit cel mai bun timp în calificările de sâmbătă din Ciudad de Mexico, transmite News.ro.

Pilotul Ferrari va pleca de pe prima linie în faţa liderului campionatului, Max Verstappen (Red Bull).

A doua linie a grilei de start va fi ocupată de Lando Norris (McLaren), care ocupă locul doi în clasamentul general, şi de Charles Leclerc (Ferrari) de la Monaco, cei doi fiind despărţiţi de doar 5/1000imi.

George Russell şi Lewis Hamilton de la Mercedes vor pleca de pe linia a treia a grilei.

Marele Premiu al Mexicului are loc duminică seară.

