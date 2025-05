Carlo Ancelotti, laudativ la adresa rivalei campioane: „Au jucat un fotbal frumos (…) Au meritat să câștige acest titlu”

Titlul de campioană a Spaniei cucerit de Barcelona este pe deplin meritat, a declarat antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, înaintea meciului din deplasare cu Sevilla, ocupanta locului 14 în LaLiga, conform Reuters.

Barcelona i-a devansat pe rivalii de la Real în toate competițiile interne – LaLiga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei – iar madrilenii, eliminați și din Liga Campionilor, mai pot lupta doar pentru trofeul Cupei Mondiale a Cluburilor în acest sezon.

„Asta face parte din fotbal, uneori nu reușești să scoți tot ce e mai bun din fiecare jucător. Barcelona a fost mai constantă în campionat și a jucat un fotbal frumos”, a spus Ancelotti.

„Îi felicit. Au meritat să câștige acest titlu. Anul viitor va fi o altă poveste.”

