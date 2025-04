Carlo Ancelotti, după 0-3 cu Arsenal: „Timp de o oră, echipa nu a fost rea”

Arsenal a furnizat marea surpriză a serii din Champions League, gruparea londoneză trecând clar, scor 3-0, de Real Madrid în manșa tur contând pentru sferturile Ligii Campionilor. La finalul disputei, Carlo Ancelotti a încercat să scoată în evidență și aspectele pozitive după o asemenea înfrângere.

Tehnicianul italian spune că echipa sa nu s-a prezentat rău preț de aproape o oră și că există și returul de pe Bernabeu, unul în care nimeni nu știe ce se poate întâmpla.

„A fost o înfrângere grea, evident. Nu ne așteptam la asta. Adevărul este că, timp de o oră, echipa a fost destul de bună.

Prima repriză a fost ordonată, dar după cele două goluri primite din lovituri libere, echipa a căzut puțin psihic și fizic.

Și este greu să termini jocul în acest fel. Nu am avut nicio reacție, ceea ce avem de obicei, iar ultimele 30 de minute au fost foarte proaste. Trebuie să fim autocritici.

E greu de explicat. Nu am reușit să avem o reacție comună, unită. Am încercat să facem totul individual și asta ne-a costat, pentru că am pierdut puțin din ordinea jocului. Ei au avut un control mai bun asupra mingii și a rezultatului, mai presus de toate.

După cum spuneam, meciul a avut două părți: una, care m-a mulțumit, până la cele două goluri din lovituri libere; dar apoi reacția a fost foarte proastă.

Și cred că aceasta este o parte din problema pe care am avut-o de-a lungul sezonului. Dificultatea de a fi o unitate compactă atât în vremuri bune, dar și în vremuri rele.

Ei au dat dovadă de o atitudine mai bună, calitate, blocaj… și multe alte lucruri au făcut mai bine decât noi.

În critică, trebuie să fim destul de sinceri: timp de o oră, echipa nu a fost rea. Dar dacă te uiți doar la rezultat, se pare că totul trebuie aruncat la gunoi.

Și nu este așa. Rezultatul este foarte, foarte greu de depășit…

Dar au fost lucruri, în prima repriză, pe care le-am făcut destul de bine. Am avut câteva ocazii să deschidem scorul. Este adevărat că am jucat împotriva unei echipe foarte puternice, una care a muncit din greu și a fost la un nivel foarte înalt din punct de vedere fizic.

Dacă te uiți la meciul din seara asta, se pare că nu există nicio șansă de calificare. Dar în fotbal se întâmplă lucruri imprevizibile.

Nimeni nu se aștepta ca Rice să transforme două lovituri libere astăzi și a făcut-o. Orice se poate întâmpla în acest sport.

Trebuie să credem, să avem încredere; pentru că uneori se întâmplă multe lucruri pe Bernabeu” – Carlo Ancelotti, citat de as.com, conform Eurosport.

Rezultatele serii din Champions League

Arsenal – Real Madrid 3-0

Bayern Munchen – Inter Milano 1-2

Manșele retur vor avea loc în data de 16 aprilie pe „Santiago Bernabeu”, respectiv „Giuseppe Meazza”.

Miercuri, de la ora 22:00, vor avea loc disputele:

Barcelona – Dortmund

PSG – Aston Villa.