Care sunt vârstele la care este cel mai probabil ca partenerul tău să înșele și semnele la care trebuie să fii atent, potrivit unui scriitor spaniol, supranumit antrenorul de infidelitate

O nouă carte – „How To Be Unfaithful Without Getting Caught” (Cum să fii infidel fără să fii prins) – este concepută cu nerușinare pentru a spune cititorilor săi, în majoritate bărbați, cum să înșele și să mintă fără să fie prinși, scrie The Telegraph. În această carte, „antrenorul în infidelitate” Albert Arnaiz, care locuiește la Barcelona, prezintă 29, 39 și 49 de ani ca fiind reperele în care unul dintre membrii unui cuplu poate decide să riște totul și să aibă o aventură secretă.

Multe dintre persoane sunt răvășite de șocul de a descoperi că partenerul lor, care a promis cândva un angajament pe viață, a ales pe altcineva mai presus de ei. Există chiar un termen specific pentru această situație: psihologul american Dennis Ortman a numit această afecțiune tulburare de stres post-infidelitate. Asemănătoare cu tulburarea de stres posttraumatic, aceasta ocazionează sentimente de furie, stres și depresie, plâns frecvent, flashback-uri și coșmaruri.

Pentru îndrăgostiți, aventurile aduc emoții de neuitat și sex interzis, precum și teama de descoperire și vinovăție. Dar adevărata victimă este cea al cărei partener l-a mințit. Așadar, este o idee bună să ne gândim la ceea ce îi împinge pe oameni să intre în relații ilicite și la ceea ce pot face partenerii pentru a-și proteja relația împotriva aventurilor.

The Telegraph a întrebat-o pe Albertina Fisher, un consilier cu experiență în relații și sex, care este adesea consultată de cupluri în urma unor aventuri, ce părere are despre vârstele indicate de Arnaiz. În mod diplomatic, ea a spus că nu știe de nicio cercetare în acest sens – „din experiența mea clinică, oamenii pot avea aventuri la orice vârstă” – dar a putut vedea logica din spatele lor, în sensul că acestea se traduc aproximativ în factorii declanșatori ai aventurilor care se găsesc în mod obișnuit.

Zona de pericol unu: 29

Căsătoria sau sau momentul în care devin părinți este un moment în care oamenii se pot simți prinși în capcană, deoarece „persoana lipsită de griji și cu o strălucire distractivă cu care sunt împreună pare să se fi schimbat”, explică Fisher. „Este destul de normal, de exemplu, ca un tată să se simtă împins afară. Cuplul a devenit trei și asta ar putea acționa ca un declanșator pentru un tată să aibă aventuri.”

Afacerile apar într-una din cinci căsătorii, 25 la sută dintre bărbați și 18 la sută dintre femei înșelându-și partenerul cel puțin o dată. Arnaiz poate fi un libertin, dar el recomandă oricărei persoane care se teme de instinctele rătăcitoare ale partenerului său să se concentreze pe comunicare. „Să nu vezi, să nu înțelegi, să nu comunici sunt greșelile – să vorbești și să începi să găsești soluții sunt soluțiile”, spune el.

„Trebuie să fii dispus să vorbești despre lucruri dificile”, spune și antrenorul de intimitate Nicola Foster. „Evitarea conversațiilor dificile sau a conflictelor nu este bună sau utilă.”

Ea o citează pe regretatul psiholog de origine britanică Sue Johnson, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul psihologiei privind legătura, atașamentul și relațiile. „Ea spune că un cuplu trebuie să fie ARE – adică accesibil, receptiv și angajat. S-ar putea să fiți ocupați cu copiii, cu munca sau cu îngrijirea părinților în vârstă, dar trebuie să continuați să verificați, să rămâneți conectați.”

„Conversațiile despre ceea ce este OK sunt importante – îi pasă unei femei dacă partenerul ei se uită la femei frumoase pe Instagram? Care este poziția lor față de OnlyFans? Nu există corect sau greșit, ci ceea ce funcționează pentru fiecare cuplu, pentru a prioritiza fericirea și confortul unul cu celălalt.”

„Foarte des, motivul pentru care se angajează într-o aventură nu este că își doresc o persoană diferită, ci că vor să fie o persoană diferită”, spune Albertina Fisher. „Ei caută o versiune diferită de ei înșiși și pot găsi asta mai ușor cu altcineva.”

Aventurile pot fi o strategie de ieșire – atunci când cineva, fie conștient, fie inconștient, știe că relația lor și-a urmat cursul. „Este greu să pui capăt unei căsnicii. Așa că o aventură este pornită ca un catalizator”, spune Foster.

Există, de asemenea, aventura de răzbunare. Uneori, aceasta poate fi cauzată de o altă aventură. Dar, explică Fisher, poate fi, de asemenea, „un mod de exprimare a furiei, de a acționa din cauza a ceva despre care nu se poate vorbi. Apoi, există oameni care au aventuri, pentru că pot. Pentru un bărbat, poate fi pentru că tatăl său l-a înșelat. Dacă oamenii au crescut în preajma aventurilor, acest lucru îi poate legitima”, îmi spune ea.

La vârsta de 29 de ani, când s-ar putea să aveți de-a face cu o familie tânără, este important să vă faceți timp unul pentru celălalt și să nu fiți în întregime legați de treburi și de îngrijirea copiilor. După cum spune Foster: „Persoana cu nevoi sexuale mai mari se poate simți deseori împinsă în afară în acest moment”. Terapeuții încurajează nopțile de întâlnire și weekend-urile cu bunicii pentru a le oferi cuplurilor timp pentru a construi intimitatea și pentru a fi împreună fără presiunile familiei.

Zona de pericol doi: 39

Foster subliniază că alegerea vârstei de 39 de ani pentru un pericol sporit de aventură ar putea să se potrivească cu generația care „a jucat pe teren la 20 de ani, s-a căsătorit la începutul sau la mijlocul anilor 30 și, în pragul împlinirii vârstei de 40 de ani, s-a gândit: „Oare voi face sex doar cu acea persoană pentru tot restul vieții mele?”. Atât bărbații, cât și femeile se pot simți înăbușiți în acest fel și, de multe ori, vor fi implicați și copii”.

Foster remarcă faptul că locul de muncă modern poate fi un loc în care înfloresc aventurile. „S-ar putea să vedeți acest lucru la o persoană care are un loc de muncă ambițios, iar celălalt membru al cuplului nu lucrează în afara casei. Cel care lucrează ar putea avea, de asemenea, o șansă mai mare pentru nopți târzii și călătorii. Acestea sunt puncte de tensiune”.

La 39 de ani, concentrarea asupra ambițiilor și carierei poate lăsa relația ta lipsită de atenție. Sfatul lui Fisher în acest moment este să vă verificați mai des unul pe celălalt. Cum vă simțiți? Această relație încă te mai face să te simți bine? „Gândiți-vă să sprijiniți creșterea personală a partenerului dumneavoastră. Depășirea celuilalt poate fi o motivație puternică pentru o aventură.”

Zona de pericol trei: 49

„Atingerea vârstei mijlocii sau a menopauzei poate fi resimțită ca o pierdere greu de procesat. Este posibil să existe o lipsă de intimitate sexuală sau emoțională în relație. Sau un sentiment de plictiseală, senzația că s-au depășit unul pe celălalt.” Acest lucru ar putea avea loc la 49 de ani sau mai târziu, la 50 de ani, la o persoană.

La 49 de ani s-ar putea să nu fie sexul cel care conduce la infidelitate, dar diminuarea constantă a atenției și a încurajărilor poate face ca sentimentul de intimitate să fie mai puțin frecvent. Acest lucru vine în același timp cu menopauza, când femeile pot începe să aibă probleme sexuale.

Sexul poate avea mult de suferit și, de obicei, în tăcere. „Ceea ce tinde să se întâmple este că cineva aduce vorba de sex de câteva ori și persoana care are o nevoie sexuală mai mare simte că nu mai poate face asta. Amândoi sunt hiperconștienți de acest lucru, dar nu se vorbește despre asta. S-ar putea să nu fie de fapt sexul ceea ce lipsește, ci atingerea, apropierea, faptul de a fi văzut ca o ființă sexuală”, spune Foster. Ea nu prescrie lenjerie intimă sau poziții sexy, ci noi modalități de comunicare despre atingere. Ceea ce v-ați dorit la 25 de ani nu este neapărat ceea ce vă doriți acum. Dar ați putea beneficia de pe urma simplului fapt de a face ceva jucăuș împreună, oferă ea.

Sfatul lui Fisher pentru orice vârstă este să vă interesați mai des unul de celălalt. De asemenea, ea crede că sexul nu este de multe ori, contrar credinței, cea mai mare parte a ceea ce o persoană poate obține dintr-o aventură. „O mare parte din ceea ce caută este intimitatea, pe care simt că au pierdut-o în relația lor actuală.”