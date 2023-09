Care sunt variantele de liste comune PSD – PNL la alegerile din 2024 / Prim-vicepreședintele liberal Rareș Bogdan respinge ideea

Liderii PSD și PNL discută mai multe variante de liste comune la alegerile din 2024, dar nu s-au decis dacă vor merge în acest format la toate cele patru alegeri sau doar la două, au declarat pentru G4Media surse din coaliție.

Astfel, unul dintre scenarii prevede ca PSD și PNL să aibă candidați comuni doar la alegerile locale și la cele prezidențiale, urmând ca la parlamentare și europarlamentare să meargă pe liste separate pentru a-și maximiza șansele pentru a obține mai multe mandate.

Al doilea scenariu e ca PSD și PNL să participe la toate cele patru rânduri de alegeri cu lista comune, chiar dacă în cazul europarlamentarelor ar însemna o premieră absolută, ca partide ce fac parte din familii politice europene diferite să aibă candidați comuni.

Libertatea a scris că PSD și PNL negociază crearea unui ”Bloc Democratic” în contrapondere la ascensiunea partidului extremist AUR.

În replică, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, care este și unul dintre cei patru primvicepreședinți PNL, a declatat că nu vrea liste comune cu PSD la alegerile din 2024, el precizând că nu crede că listele comune reprezintă o soluţie pentru PNL.

”Eu spun extrem de clar: Prin noi înşine! Singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are”, a spus Rareş Bogdan, potrivit News.ro.

”Susţinerea mea şi a altor colegi este prin noi înşine. Eu când am venit în PNL, partidul era undeva la 18% sau 20% şi am reuşit să duc partidul, eu, împreună cu referendumul preşedintelui, e drept, la 28% la europarlamentare, eu le spun colegilor mei că singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are”, a spus europarlamentarul Rareş Bogdan, într-o intervenţie la Prima News.

Europarlamentarul a precizat că formaţiunea are ”o armată de 240.000 de oameni, membri cotizaţi activi, 1.362 de primari, 17 preşedinţi de regiuni, are 130 de parlamentari şi 10 europarlamentari plus foarte multe lucruri pe care le-a făcut în trei ani şi jumătate de guvernare”.