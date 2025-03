Publicația The Atlantic prezintă planurile de atac puse pe grupul Signal și despre care șeful Apărării și al FBI negaseră că au fost dezvăluite din greșeală / Articolul vine ca răspuns la atacurile sub centură ale lui Donald Trump la adresa publicației

Luni, la scurt timp după ce publicația The Atlantic a publicat un articol despre o încălcare masivă a securității administrației Trump, un reporter l-a întrebat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, de ce a împărtășit planurile privind un viitor atac asupra Yemenului pe aplicația de mesagerie Signal, scrie theatlantic.com.

El a răspuns: „Nimeni nu trimitea prin SMS planuri de război. Și asta e tot ce am de spus despre asta”.

Ieri, în cadrul unei audieri în Senat, directorul serviciilor naționale de informații, Tulsi Gabbard, și directorul Agenției Centrale de Informații, John Ratcliffe, au fost întrebați despre chat-ul Signal, la care Jeffrey Goldberg, redactorul-șef al The Atlantic, a fost invitat din greșeală de către consilierul pentru securitate națională Michael Waltz.

„Nu a existat niciun material clasificat care să fi fost împărtășit în acel grup Signal”, a declarat Gabbard în fața membrilor Comisiei de informații a Senatului.

Ratcliffe a spus cam același lucru: „Comunicările mele, ca să fie clar, în grupul de mesaje Signal au fost în întregime permise și legale și nu au inclus informații clasificate”.

Președintele Donald Trump, întrebat ieri după-amiază despre aceeași chestiune, a spus: „Nu au fost informații clasificate”.

Aceste declarații ne-au pus în fața unei dileme. În povestea inițială a The Atlantic despre chat-ul Signal – „grupul mic PC Houthi”, așa cum a fost numit de Waltz- au fost dezvăluite informații specifice legate de arme și de calendarul atacurilor care au fost găsite în anumite texte.

„Ca regulă generală, nu publicăm informații despre operațiuni militare dacă aceste informații ar putea pune în pericol viața personalului american. Acesta este motivul pentru care am ales să caracterizăm natura informațiilor partajate, nu detalii specifice despre atacuri”, au spus membrii administrației Trump.

Declarațiile lui Hegseth, Gabbard, Ratcliffe și Trump – combinate cu afirmațiile făcute de numeroși oficiali ai administrației că mințim cu privire la conținutul textelor Signal – ne-au determinat să credem că oamenii ar trebui să vadă textele pentru a ajunge la propriile concluzii, au precizat reprezentanții The Atlantic.

Există un interes public clar în dezvăluirea tipului de informații pe care consilierii lui Trump le-au inclus în canalele de comunicare nesecurizate, în special pentru că înalți funcționari ai administrației încearcă să minimalizeze importanța mesajelor care au fost partajate.

Experții au precizat în mod repetat că utilizarea unui chat Signal pentru astfel de discuții sensibile reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. De exemplu, Goldberg a primit informații privind atacurile cu două ore înainte de începerea programată a bombardării pozițiilor houthi. Dacă aceste informații – în special orele exacte la care avioanele americane decolau spre Yemen – ar fi căzut în mâini greșite în acea perioadă crucială de două ore, piloții americani și alt personal american ar fi putut fi expuși unui pericol și mai mare decât cel la care s-ar fi confruntat în mod normal.

Administrația Trump susține că informațiile militare conținute în aceste texte nu erau clasificate – așa cum ar fi fost în mod normal – deși președintele nu a explicat cum a ajuns la această concluzie.

Ieri, jurnaliștii de la The Atlantic au întrebat oficiali din cadrul administrației Trump dacă se opun publicării textelor integrale.

În e-mailurile trimise Agenției Centrale de Informații, Biroului Directorului Serviciului Național de Informații, Consiliului Național de Securitate, Departamentului Apărării și Casei Albe, au scris, în parte: „Având în vedere declarațiile făcute astăzi de mai mulți oficiali ai administrației, inclusiv în fața Comisiei de Informații a Senatului, potrivit cărora informațiile din lanțul Signal despre atacul Houthi nu sunt clasificate și nu conțin „planuri de război”, The Atlantic ia în considerare publicarea întregului lanț Signal”.

Au trimis prima lor solicitare de comentarii și reacții oficialilor din domeniul securității naționale la scurt timp după prânz și au continuat seara după ce majoritatea nu au răspuns.

Ieri târziu, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a trimis un răspuns prin e-mail: „După cum am afirmat în repetate rânduri, nu au fost transmise informații clasificate în grupul de chat. Cu toate acestea, după cum au exprimat astăzi directorul CIA și consilierul pentru securitate națională, acest lucru nu înseamnă că încurajăm publicarea conversației. Aceasta trebuia să fie o deliberare [sic] internă și privată între membri ai personalului superior de nivel înalt și s-au discutat informații sensibile. Deci, din aceste motive [sic] – da, ne opunem publicării.”

Declarația lui Leavitt nu a precizat ce elemente ale textelor au fost considerate sensibile de către Casa Albă sau cum, la mai mult de o săptămână de la primele lovituri aeriene, publicarea lor ar putea avea un impact asupra securității naționale.

Un purtător de cuvânt al CIA le-a cerut jurnaliștilor de la The Atlantic să nu divulge numele șefului de personal al lui John Ratcliffe, pe care Ratcliffe l-a împărtășit în lanțul Signal, deoarece ofițerii de informații ai CIA nu sunt în mod tradițional identificați public.

Ratcliffe declarase mai devreme ieri că ofițerul nu este sub acoperire și a spus că a fost „complet adecvat” să împărtășească numele lui în conversația Signal.

După cum a scris luni The Atlantic, cea mai mare parte a conversației din „grupul restrâns Houthi PC” se referea la momentul și logica atacurilor asupra houthi și conținea remarci ale oficialilor administrației Trump cu privire la presupusele deficiențe ale aliaților europeni ai Americii. Dar în ziua atacului – sâmbătă, 15 martie – discuția a virat spre operațional.

La ora 11:44 a.m., ora Europei de Est, Hegseth a postat în chat, cu majuscule, „TEAM UPDATE:”

Textul de sub aceasta începea astfel: „TIME NOW (1144et): Vremea este FAVORABILĂ. Tocmai am CONFIRMAT cu Centcom că suntem pregătiți pentru lansarea misiunii”. Centcom, sau Comandamentul Central, este comandamentul militar combatant pentru Orientul Mijlociu. Textul Hegseth continuă:

– „1215et: lansare F-18 (primul pachet de atac)”

– „1345: Începe prima fereastră de atac a F-18 «bazată pe declanșare» (teroristul țintă se află în locația sa cunoscută, deci ar trebui să fie la timp – de asemenea, se lansează dronele de atac (MQ-9)”

Să ne oprim aici pentru o clipă pentru a sublinia un aspect. Acest mesaj de semnal arată că secretarul american al apărării a trimis un mesaj text unui grup care includea un număr de telefon necunoscut pentru el – telefonul mobil al lui Goldberg – la ora 11:44 a.m.

Acest lucru s-a întâmplat cu 31 de minute înainte de lansarea primelor avioane de război americane și cu două ore și un minut înainte de începutul unei perioade în care o țintă principală, „teroristul țintă” houthi, urma să fie ucis de aceste avioane americane.

Dacă acest text ar fi fost primit de cineva ostil intereselor americane – sau de cineva pur și simplu indiscret și cu acces la rețelele de socializare – houthi ar fi avut timp să se pregătească pentru ceea ce ar fi trebuit să fie un atac surpriză asupra fortărețelor lor. Consecințele pentru piloții americani ar fi putut fi catastrofale.

Textul lui Hegseth a continuat apoi:

– „1410: Lansarea altor F-18 (al doilea pachet de atac)”

– „1415: Dronele de atac la țintă (acesta este momentul în care vor fi lansate primele bombe, în așteptarea unor ținte anterioare „bazate pe declanșare”)”

– „1536 F-18 2nd Strike Starts – de asemenea, au fost lansate primele Tomahawks cu baza pe mare.”

– „Urmează mai multe (conform cronologiei)”

– „Suntem în prezent curați în ceea ce privește OPSEC” – adică securitatea operațională.

– „Războinicii noștri să fie binecuvântați”.

La scurt timp după aceea, vicepreședintele J. D. Vance a trimis un mesaj grupului: „Voi spune o rugăciune pentru victorie”.

La ora 13:48, Waltz a trimis următorul text, conținând informații în timp real despre condițiile de la locul atacului, aparent în Sanaa: „VP. Clădire prăbușită. Am avut mai multe identificări pozitive. Pete, Kurilla, CI, o treabă extraordinară”.

Waltz se referea aici la Hegseth, la generalul Michael E. Kurilla, comandantul Comandamentului Central, și la comunitatea de informații, sau CI. Referirea la „identificare pozitivă multiplă” sugerează că serviciile de informații americane au stabilit identitatea țintei sau țintelor houthi, folosind resurse umane sau tehnice.

Șase minute mai târziu, vicepreședintele, aparent derutat de mesajul lui Waltz, a scris: „Ce?”

La ora 14.00, Waltz a răspuns: „Tastez prea repede. Prima țintă – cel mai bun om de la rachete – l-am identificat intrând în clădirea prietenei sale, care acum s-a prăbușit”.

Vance a răspuns un minut mai târziu: „Excelent”. Treizeci și cinci de minute mai târziu, Ratcliffe, directorul CIA, a scris: „Un început bun”, urmat de Waltz cu un text care conținea un emoji cu pumnul, un emoji cu steagul american și un emoji cu foc. Ministerul yemenit al Sănătății, condus de houthi, a raportat că cel puțin 53 de persoane au fost ucise în lovituri, un număr care nu a fost verificat independent.

Mai târziu, în acea după-amiază, Hegseth a postat: „CENTCOM a fost/este pe fază”. În mod notabil, el a spus apoi grupului că atacurile vor continua. „Bună treabă tuturor. Mai multe lovituri în curs de desfășurare pentru ore în seara asta, și va oferi un raport inițial complet mâine. Dar la timp, la țintă și lecturi bune până acum”.

Este încă neclar de ce a fost adăugat un jurnalist la schimbul de mesaje. Waltz, care l-a invitat pe Goldberg în chat-ul Signal, a declarat ieri că investighează „cum naiba a ajuns în această cameră”.