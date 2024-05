Cannes 2024: Lista câștigătorilor la cea de-a 77-a ediţie a festivalului

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor.

Este de semnalat faptul că filmul românesc „Trei kilometri până la capătul lumii”, selectat în competiţia oficială pentru Palm D’or la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, a câştigat vineri seara Queer Palm, un premiu alternativ acordat în fiecare an la Cannes unui lungmetraj care abordează „personaje sau tematică LGBT”.

Prezentăm mai jos palmaresul complet al competiţiei oficiale.

Trofeul Palme d’Or: „Anora”, de Sean Baker

Marele Premiu al Juriului: „All We Imagine as Light”, de Payal Kapadia

Premiul Juriului: „Emilia Perez”, de Jacques Audiard

Premiul Special al Juriului: „The Seed of the Sacred Fig”, de Mohammad Rasoulof

Premiul pentru regie: Miguel Gomes („Grand Tour”)

Premiul pentru scenariu: Coralie Fargeat („The Substance”)

Premiul de interpretare feminină: Karla Sofia Gascon, Selena Gomez şi Zoe Saldana („Emilia Perez”)

Premiul de interpretare masculină: Jesse Plemons („Kinds of Kindness”)

Trofeul Camera d’Or: „Armand”, de Halfdan Ullman Tondel

Menţiune specială Camera d’Or: „Mongrel”, de Chiang Wei Liang şi You Qiao Yin

Trofeul Palme d’Or pentru scurtmetraj: „The Man Who Could Not Remain Silent”, de Nebojsa Slijepcevic

Menţiune specială pentru scurtmetraj: „Bad for a Moment”, de Daniel Soares

Palme d’Or onorific: Meryl Streep, Studioul Ghibli şi George Lucas.